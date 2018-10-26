Специалист из КСУП «Дотишки» Вороновского района в числе победителей республиканского конкурса мастерства среди работников по искусственному осеменению животных







Конкурс прошел в Гродненском аграрном университете. В нем приняли участие свыше 40 специалистов сельхозорганизаций со всех областей республики.

Гродненскую область на конкурсе представляли специалисты из центра селекции и генетики Гродненского района РУСП «Гродненская племстанция», Гродненской районной ветеринарной станции, СПК «Свислочь» Гродненского района, КСУП «Дотишки» Вороновского района и КСУП «Воронецкий» Берестовицкого района.











Конкурсная комиссия оценивала участников по трем критериям: достижение наилучших показателей в работе, уровень теоретической подготовки и практических навыков по искусственному осеменению животных.











Определяли победителей конкурса в четырех номинациях: «Лучшее звено по искусственному осеменению животных», «Лучший оператор по искусственному осеменению крупного рогатого скота», «Лучший оператор по искусственному осеменению свиней» и «Лучшая районная группа по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных».

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло рассказал, что Беларусь входит в топ-5 экспортеров молочной и в топ-10 мясной продукции в мире. Государственная программа развития аграрного бизнеса предусматривает дальнейшее наращивание производства молока и мяса. Задача до 2020 года – увеличить производство молока более чем на 2 миллиона тонн до 9,2 миллиона тонн.

– Труд работников по искусственному осеменению скота очень важен. От их профессионализма зависят здоровье животных, их продуктивность. Мы старались, чтобы это был не просто конкурс, но и возможность пообщаться с коллегами, в рамках культурной программы отдохнуть и лучше узнать Гродно. Впечатлил высокий уровень мастерства конкурсантов, – поделился Игорь Вячеславович.

Призеров конкурса наградили дипломами, денежными премиями.





Кстати, в минувшем году представители Гродненщины на республиканском конкурсе мастерства среди работников по искусственному осеменению животных в Витебске заняли первые места в трех из четырех номинаций.



