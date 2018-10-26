Международный турнир по баскетболу памяти Дубко в Гродно: команды из шести стран и трехочковые броски







В турнире принимают участие женские команды из Чехии, Словакии, России, Украины, Люксембурга и, безусловно, из Беларуси. Попасть на соревнования может далеко не каждый. Специальная комиссия рассматривает заявку баскетболистов и решает, достойна ли команда принять участие в состязаниях.





Турнир памяти Дубко – это зрелищное событие, ведь на спортивной площадке состязаются лучшие из лучших. За мячом трудно уследить, так быстро он переходит от одного игрока к другому.

– Именно благодаря Александру Дубко баскетбол в Гродно поднялся на высокий, международный уровень. Сегодня этим видом спорта в области занимается более 1000 детей, 4 команды играют в Высшей лиге, наши спортсмены становятся победителями республиканских и международных турниров, основу многих сборных составляют именно гродненские баскетболисты, – рассказал Олег Андрейчик.





Открытие соревнований традиционно посетила и вдова Александра Дубко Эмма Никифоровна.

– Каждый турнир для меня – праздник. Они проводятся на высоком уровне, я восхищаюсь спортсменами, которые принимают участие. Из года в год уровень игры становится все лучше и лучше, – поделилась Эмма Дубко.

















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