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Неожиданно красивые Самохваловичи: замечательные дома белорусов

27.10.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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Самохваловичи не ассоциируются с элитной застройкой, они известны, скорее, институтами сельского хозяйства и частными питомниками растений. Но сейчас поселок впечатляет и замечательными домами — построенными и теми, что еще строятся.










Ультрасовременных домов с новаторской архитектурой в Самохваловичах не обнаружили. Зато можно отметить — модные фасады тут есть.




Часть домов в поселке достраивается — и на новых улицах, и в старом массиве.






Ну и какой же поселок под Минском без собственного замка? В Самохваловичах тоже есть свой, симпатичный и ухоженный.


Сколько стоит тут поселиться?

Выбор участков негуст, предлагаются уже с фундаментами, от 10 до 20 соток, по 30−35 тысяч долларов в эквиваленте, с торгом.

Недострои разной степени готовности хотят продать за 50−80 тысяч долларов. В основном это большие дома из газосиликата или вечные стройки из белого кирпича, видно, хозяева замахивались на крупный проект, но — не потянули.

За 90 тысяч можно купить уже простой жилой дом на 25 сотках, с достаточно свежим ремонтом, баней, гаражами.

За современный дом без внутренней отделки (он попал в наш обзор) хотят 155 тысяч долларов. Еще один дом из обзора тоже нашли на сайтах по продаже недвижимости — симпатичный снаружи, с неплохой внутренней отделкой на 7 аккуратных сотках. Предлагается уже за 197 тысяч.

 
 
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Респектабельных домов тут уже не меньше, чем в других поселках под Минском.
 
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