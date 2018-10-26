Верите в дурные приметы? Повсюду видите знаки судьбы? Психолог Михаил Лабковский рассказывает о психологических причинах возникновения «самосбывающихся пророчеств». Об этом он рассказал в своем инстаграме.

— Наши предки не могли объяснить разные физические явления: смену дня и ночи, перемену сезонов, приливы, отливы и много всего другого. Не было у них научных инструментов, чтобы понять элементарные законы физики. Поэтому они «додумывали», искали какие-то закономерности и верили в некие силы, которые контролируют все процессы на земле. Так уж устроена человеческая психика: если мы не можем найти чему-то объяснения, то додумываем его. Отсюда — вера в сверхъестественное даже там, где его нет.

Еще один важный нюанс: наше поведение напрямую зависит от того, что творится у нас в голове. К примеру, не хотите вы идти на вечеринку. Но все равно идете. И вот, как назло, начинается ливень, вы промокаете до нитки и мирно возвращаетесь домой. На самом деле, вы уже ЗНАЛИ, что погода портится, возможно, даже читали прогноз, обратили внимание на тяжелые тучи и сами себе «подстроили» этот ливень, дабы тупо не ходить на эту чертову вечеринку. ⠀

Другой пример: вы сомневаетесь, стоит ли вам, скажем, разменивать квартиру. И тут — подумать только, вас всюду преследуют «знаки судьбы». На каждом углу вы видите объявления про ипотеку, рекламу риелторских агентств и вообще всё, что так или иначе связано с недвижимостью. Обусловлено это так называемым синдромом выборочного внимания: из-за вопроса, который перманентно маячит у вас в голове, вы уделяете особое внимание тем деталям, которые так или иначе с этим вопросом связаны. ⠀

То же самое происходит с предсказаниями: если они вас правда как-то задевают, вы намеренно «подстроите» свое поведение под эти «пророчества». Даже если они откровенно плохие: так, например, люди оправдывают свою же тревожность, годы страхов, страданий и сомнений, которые ни в коем случае не должны были пройти «зря».

Ну и хорошие новости: вы сами можете контролировать свою психику через свое поведение. Прислушиваться не к пророчествам, а к своим желаниям и потребностям. И сразу ловить себя на тревожности и вспоминать, что все в голове. ⠀

Публичная лекция Михаила Лабковского ''Карьера. Любовь. Семья'' состоится 27 октября в 19:00 в КЗ «Минск»