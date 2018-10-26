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Самый классный класс – это про нас!

27.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Самый классный класс – это про нас!

Знакомьтесь, это 7 класс Порозовской СШ! Самый классный класс! Вы спросите почему?


Потому что мы – дружные!
Наш веселый дружный класс –
Нет на свете лучше нас!
Один за всех и все за одного –
И нет важнее ничего!
Потому что мы – активные!
Мы участвуем в различных конкурсах, агитбригадах, соревнованиях, организуем день именинника, проводим веселые мероприятия, классные часы…
Потому что мы – любознательные!
Любознательность наша не имеет границ. Мы узнаем много нового и интересного, посещая краеведческие музеи, исторические памятники, театры…
Потому что мы – умные!
В нашем классе 6 отличников. Ежегодно наши ребята являются участниками олимпиад по русскому и белорусскому языках, математике…
Потому что мы – счастливые!
Для того чтобы радоваться жизни, совсем ничего не нужно. Мы просто радуемся, несмотря ни на что. Счастье наше в том, что мы вместе.
Каждый из нас – яркая личность с горящими счастливыми глазами.
Пусть кто-то не считает,
Что класс наш очень классный,
Мы в сотый раз докажем,
Что все же он не прав.
Все радости и беды
Мы пополам поделим.
Как здорово, что всех ты нас
Собрал, любимый класс!

 

Марина ШИМКО,
классный руководитель.

 
 
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