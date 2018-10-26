Самый классный класс – это про нас!





Знакомьтесь, это 7 класс Порозовской СШ! Самый классный класс! Вы спросите почему?



Потому что мы – дружные!

Наш веселый дружный класс –

Нет на свете лучше нас!

Один за всех и все за одного –

И нет важнее ничего!

Потому что мы – активные!

Мы участвуем в различных конкурсах, агитбригадах, соревнованиях, организуем день именинника, проводим веселые мероприятия, классные часы…

Потому что мы – любознательные!

Любознательность наша не имеет границ. Мы узнаем много нового и интересного, посещая краеведческие музеи, исторические памятники, театры…

Потому что мы – умные!

В нашем классе 6 отличников. Ежегодно наши ребята являются участниками олимпиад по русскому и белорусскому языках, математике…

Потому что мы – счастливые!

Для того чтобы радоваться жизни, совсем ничего не нужно. Мы просто радуемся, несмотря ни на что. Счастье наше в том, что мы вместе.

Каждый из нас – яркая личность с горящими счастливыми глазами.

Пусть кто-то не считает,

Что класс наш очень классный,

Мы в сотый раз докажем,

Что все же он не прав.

Все радости и беды

Мы пополам поделим.

Как здорово, что всех ты нас

Собрал, любимый класс!

Марина ШИМКО,

классный руководитель.