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Деревья не вырубят. Жильцы двора на Жесткова добились изменения проекта стройки по соседству

27.10.2018 08:31 — Разное | Tut.by  
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Во дворе дома № 18а на улице Жесткова из-за проведения канализационной сети к новостройке собирались снести около десяти деревьев. Это возмутило жильцов, и они привлекли к проблеме внимание экологов. Стало известно, что насаждения вырубать не будут. В проект строительства 5-этажного дома на улице 3-­й Коллективной внесут изменения.


Экологи направили письма в «Витебскжилпроект» и «УКС города Витебска» с предложением изменить проект, чтобы сохранить при строительстве все деревья.

— По трассе канализации снесли одно дерево в соответствии с таксационным планом в связи с тем, что оно находилось рядом с существующим колодцем. Другие деревья при прокладке нового участка канализации вырубать не будут. По устройству подъездной дороги вносится изменение в генплан о смещении ее в сторону трансформаторной подстанции без сноса деревьев, — сообщил начальник городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Валерий Фандо.

 
Теги: Витебск
 
 
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Экологи направили письма в "Витебскжилпроект" и "УКС города Витебска" с предложением изменить проект, чтобы сохранить при строительстве все деревья.
 
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