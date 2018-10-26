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Деревья не вырубят. Жильцы двора на Жесткова добились изменения проекта стройки по соседству
Во дворе дома № 18а на улице Жесткова из-за проведения канализационной сети к новостройке
Экологи направили письма в «Витебскжилпроект» и «УКС города Витебска» с предложением изменить проект, чтобы сохранить при строительстве все деревья.
— По трассе канализации снесли одно дерево в соответствии с таксационным планом в связи с тем, что оно находилось рядом с существующим колодцем. Другие деревья при прокладке нового участка канализации вырубать не будут. По устройству подъездной дороги вносится изменение в генплан о смещении ее в сторону трансформаторной подстанции без сноса деревьев, — сообщил начальник городской инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Валерий Фандо.
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Экологи направили письма в "Витебскжилпроект" и "УКС города Витебска" с предложением изменить проект, чтобы сохранить при строительстве все деревья.
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