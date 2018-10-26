Знаменитые земляки Пинщины. Валерий Гришковец – поэт по призванию, писатель по жизни

Можно назвать любые слова. Хотя бы такие, как день, ночь, лень, превозмочь. А потом эти слова превратить в рифмованные строки. Пусть несовершенные, слабые, недостойные настоящего поэта, но все-таки раскрывающие его творчество. Странное предположение, не правда ли? Наверное. Но суть этого предположения то, что называется «поэзией».



Оглянитесь, посмотрите вокруг, и вы увидите синь неба и капли росы, белую паутину и кусочки льда, расплывшиеся в улыбке детские губы и искривленный рот старого обманщика. Можно задаться вопросом: кто ближе? И не ответить. Или ответить, но приблизительно. К чему это я? А к тому, что поэзия есть во всем, но не каждый ее может выразить. Валерий Гришковец выразил.

И в большой степени в своей книге эссе и дневниковых записей «Поезд вне расписания», которая вышла в системе «Издательские решения по лицензии RIDERO» в Екатеринбурге. Данная книга издана и в электронном формате, выставлена на многих площадках электронных книжных магазинов. Согласитесь, несколько странное название – «Поезд вне расписания». Но и понятное для тех, кто хорошо знает этого автора. А еще в этом названии выведены те слова, в которых не нужно искать поэзию, потому что она сама находит своих читателей. Не просто находит, а выбирает из десятков, сотен, тысяч. Возможно, не всегда точно, но почти всегда верно. В этой поэзии жизнь. Его жизнь.

Я шел на голос завтрашней печали

По следу отболевших бед и ран.

Меня в вокзальных толпах узнавали –

Краюху подвигали и стакан.

Гремели двери. Лязгали колеса.

Я уезжал, ни слова не сказав.

Дымилась даль от ветра и мороза,

От слез мутнели небо и глаза.

Я забывал о матери и доме…

Откровенные и в то же время убийственные слова о себе. Но не убийственные для читателей. Наоборот, отрезвляющие, зовущие в родной дом, к матери, отцу, самым близким людям. Их уже у многих из нас нет. Но есть то, без чего нельзя жить. Это Родина. Малая ли, большая, но Родина. Неправда, что Родина там, где тепло и уютно. Родина там, где не всегда тепло и уютно. А это там, где человек родился и вырос. Ни больше, ни меньше.

Валерий Гришковец родился и вырос в Пинске. Это город с провинциальной красотой и историческим размахом. Он продолжит свой рост, но будет еще долго оставаться нежным пристанищем по-настоящему великих людей. О Пинске много сказано, написано, открыто, но впереди новые слова, истории, литературные строки. И в этих словах, историях и литературных строках всегда будет виден образ Валерия Гришковца, который написал лучшее из своей поэзии и прозы благодаря своему родному городу.

Присядет мать на край кровати,

Ладонь положит мне на лоб

И улыбнется как-то кстати,

Заговорит светло, тепло…

В воспоминаниях и снах она будет всегда садиться на край кровати, чтобы сказать сыну добрые слова и предупредить о возможной опасности. Это мать. И это город. И это поэт, чьи слова идут от души и чье творчество зовет людей к добру и заставляет делать это добро.

Можно приводить еще и еще стихотворные строки, называть прозаические произведения, но такая статистика вряд ли нужна Валерию Гришковцу. Он поэт по призванию и писатель по жизни. Этого достаточно, чтобы его талантливое творчество читали, помнили, любили.

И нет зимы. Прошла – как не бывала.

Весна, весна! И солнце по утрам!..

И жизнь опять – как будто бы сначала!

И все цветы, улыбки, песни – нам.

Верится, что нам – это всем. Мне, тебе, ему. Живущим и понимающим, что есть любовь.

Хорошо? Конечно. Лучше хорошего может быть только лучшее. Как сказано у Владимира Высоцкого.

Анатолий РЕЗАНОВИЧ,

журналист, писатель,

г. Минск.