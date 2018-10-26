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Знаменитые земляки Пинщины. Валерий Гришковец – поэт по призванию, писатель по жизни
27.10.2018 — Разное | Полесская правда
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Можно назвать любые слова. Хотя бы такие, как день, ночь, лень, превозмочь. А потом эти слова превратить в рифмованные строки. Пусть несовершенные, слабые, недостойные настоящего поэта, но все-таки раскрывающие его творчество. Странное предположение, не правда ли? Наверное. Но суть этого предположения то, что называется «поэзией».
И в большой степени в своей книге эссе и дневниковых записей «Поезд вне расписания», которая вышла в системе «Издательские решения по лицензии RIDERO» в Екатеринбурге. Данная книга издана и в электронном формате, выставлена на многих площадках электронных книжных магазинов. Согласитесь, несколько странное название – «Поезд вне расписания». Но и понятное для тех, кто хорошо знает этого автора. А еще в этом названии выведены те слова, в которых не нужно искать поэзию, потому что она сама находит своих читателей. Не просто находит, а выбирает из десятков, сотен, тысяч. Возможно, не всегда точно, но почти всегда верно. В этой поэзии жизнь. Его жизнь.
Я шел на голос завтрашней печали
Гремели двери. Лязгали колеса.
Я забывал о матери и доме…
Откровенные и в то же время убийственные слова о себе. Но не убийственные для читателей. Наоборот, отрезвляющие, зовущие в родной дом, к матери, отцу, самым близким людям. Их уже у многих из нас нет. Но есть то, без чего нельзя жить. Это Родина. Малая ли, большая, но Родина. Неправда, что Родина там, где тепло и уютно. Родина там, где не всегда тепло и уютно. А это там, где человек родился и вырос. Ни больше, ни меньше.
Валерий Гришковец родился и вырос в Пинске. Это город с провинциальной красотой и историческим размахом. Он продолжит свой рост, но будет еще долго оставаться нежным пристанищем по-настоящему великих людей. О Пинске много сказано, написано, открыто, но впереди новые слова, истории, литературные строки. И в этих словах, историях и литературных строках всегда будет виден образ Валерия Гришковца, который написал лучшее из своей поэзии и прозы благодаря своему родному городу.
Присядет мать на край кровати,
В воспоминаниях и снах она будет всегда садиться на край кровати, чтобы сказать сыну добрые слова и предупредить о возможной опасности. Это мать. И это город. И это поэт, чьи слова идут от души и чье творчество зовет людей к добру и заставляет делать это добро.
Можно приводить еще и еще стихотворные строки, называть прозаические произведения, но такая статистика вряд ли нужна Валерию Гришковцу. Он поэт по призванию и писатель по жизни. Этого достаточно, чтобы его талантливое творчество читали, помнили, любили.
И нет зимы. Прошла – как не бывала.
Верится, что нам – это всем. Мне, тебе, ему. Живущим и понимающим, что есть любовь.
Хорошо? Конечно. Лучше хорошего может быть только лучшее. Как сказано у Владимира Высоцкого.
Анатолий РЕЗАНОВИЧ,
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