ГАИ напомнила водителям размеры штрафов за превышение установленной скорости

Несоблюдение скоростного режима – самое распространенное и самое опасное нарушение Правил дорожного движения, чаще других приводящее к трагическим последствиям, рассказал корреспонденту pinsknews.by cтарший Госавтоинспектор Пинского района Дмитрий Вечерко.



Дорожно-транспортные происшествия, в которых получают ранения и гибнут люди, к сожалению, продолжают случаться на территории Пинского района.

По состоянию на 1 октября 2018 года на территории Пинского района произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в которых 3 человека погибли и 11 получили травмы различной степени тяжести. Одним из факторов совершения ДТП – нарушение водителем скоростного режима движения транспортных средств.

25 июня в 18.45 водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген Гольф», двигался по автодороге Ивацевичи — Пинск — Столин. На 107-м километре автодороги водитель при выполнении маневра обгона неправильно выбрал скорость, не справился с управлением и съехал на обочину дороги. В результате автомобиль опрокинулся. Водитель погиб на месте происшествия.

11 января в 16.45 водитель 1997 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан Альмера», двигался по автодороге Р-6 Ивацевичи — Пинск — Столин. На 51-м километре автодороги неправильно выбрал скорость для безопасного движения, в результате чего автомобиль съехал в правый по ходу движения кювет. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

28 марта в 00.50 водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем «Опель Зафира», двигался по автодороге Н-262 Горново — Сернички, неправильно выбрал безопасную скорость для движения, на закругленном участке дороги не справился с управлением. Автомобиль съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся, в результате чего водитель получил телесные повреждения.

16 июля в 07.20 водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем «Ауди-100», двигаясь со стороны д. Жолкино в направлении д. Трушево, на закругленном участке автодороги не справился с управлением. Автомобиль съехал в левый по ходу движения кювет, где столкнулся с деревом, в результате происшествия водитель получил телесные повреждения.

27 июля в 13.15 на ул. Первомайской д. Озаричи Пинского района, водитель 1993 года рождения, управляя незарегистрированным мотоциклом «Днепр МТ-10» на закруглённом участке автодороги не справился с управлением. Мотоцикл съехал в левый по ходу движения кювет, где совершил столкновение с деревом и заборным ограждением, в результате чего получил телесные повреждения.

14 августа в 17.45 мотоциклист 1982 года рождения, управляя мотоциклом «Кавасаки ZZ-R», двигался со стороны д. Ставок в направлении д. Красиево, на закруглённом участке автодороги не справился с управлением мотоцикла, съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся. В результате ДТП пассажир 1988 года рождения от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель доставлен бригадой «скорой помощи» в реанимационное отделение Пинской центральной больницы.

— В чем заключается опасность скорости? Автомобиль или мотоцикл невозможно остановить мгновенно на том месте, где его застала опасность, в тот момент, когда возникла необходимость, — отметил Дмитрий Вечерко. — С ростом скорости движения возрастает тормозной путь. На повышенных скоростях работа водителей усложняется и требует большого напряжения. Желание ехать быстрее зачастую вызывает необдуманные обгоны. Все эти факторы значительно увеличивают вероятность ДТП. Не нужно подтверждать бесспорную истину, что чем выше скорость, тем больше шанс оказаться участником дорожно-транспортного происшествия. С увеличением скорости катастрофически возрастает тяжесть последствий.

Водителям следует знать, что за превышение установленной скорости движения от 10 до 20 километров в час предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере до 1 базовой величины, а за превышение водителями установленной скорости движения от 20 до 30 километров в час – штраф в размере от 1 до 3 базовых величин. Превышение водителями транспортных средств установленной скорости движения более чем на 30 километров в час влечет штраф в размере от 3 до 10 базовых величин.

Превышение установленной скорости движения на величину от 20 километров в час и более, совершенное водителем повторно в течение 1 года после наложения административного взыскания за такие нарушения, влечет наложение штрафа в размере от 5 до 15 базовых величин или лишение права управления транспортным средством сроком до 1 года.