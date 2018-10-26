В интернете проходит несуществующий кастинг детей от имени бренда «Сочный»

В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Кастинги для детей Беларусь» появилась недостоверная информация о том, что бренд «Сочный» объявил кастинг для съемок рекламы сока за репост и денежный гонорар в размере 1300 у.е. Инициатором сообщения выступают неустановленные лица, один из которых именуется в данной группе как «продюсер проекта Алексей Акимов».



Официальное сообщение правообладателя бренда «Сочный» компании СООО «Оазис Груп» от Волковец Светланы Александровны, директора по маркетингу:

— Мы хотим предостеречь всех граждан, и в первую очередь, граждан Республики Беларуси, от возможных мошеннических действий в глобальной сети Интернет. Обращаем внимание, что СООО «Оазис Груп» не имеет никакого отношения к группе «Кастинги для детей Беларусь» в социальной сети Вконтакте.

Очень важно всегда проверять источник и достоверность информации. О конкурсах и акциях, проводимых от имени бренда «Сочный», мы в первую очередь информируем на официальном сайте компании в разделе «новости». На данный момент от имени бренда Сочный проводится только один конкурс – «Вылитый фрукт».

Мы обеспокоены данной ситуацией. Граждане выкладывают в открытый доступ в сети Интернет не только фотографии своих детей, но и контактные номера телефонов, что может быть использовано в корыстных целях. Будьте, пожалуйста, внимательны и бдительны!