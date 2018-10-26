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В интернете проходит несуществующий кастинг детей от имени бренда «Сочный»
27.10.2018 — Разное | Полесская правда
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В социальной сети «ВКонтакте» в группе «Кастинги для детей Беларусь» появилась недостоверная информация о том, что бренд «Сочный» объявил кастинг для съемок рекламы сока за репост и денежный гонорар в размере 1300 у.е. Инициатором сообщения выступают неустановленные лица, один из которых именуется в данной группе как «продюсер проекта Алексей Акимов».
В настоящее время правообладателем бренда «Сочный» осуществляется подготовка документов для обращения в уполномоченные компетентные, в том числе, правоохранительные органы, поскольку данный факт может иметь негативные последствия не только для деловой репутации правообладателя и являться нарушением прав на принадлежащие ему объекты интеллектуальной собственности, но и серьезные негативные последствия лично для граждан, которые могут быть введены в заблуждение недобросовестными лицами.
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