I Форум регионов Беларуси и Украины прошел 25-26 октября в Гомеле. Программа межрегионального форума включала в себя выставки продукции предприятий двух стран, заседание белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества, проведение деловых переговоров между представителями украинских и белорусских компаний, отраслевых секций и заседаний экспертных рабочих групп, концерта Дружбы и других мероприятий.





Президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко 26 октября приняли участие в форуме. По итогам мероприятия подписан ряд документов и заключены договоренности, направленные на расширение сотрудничества по всему спектру направлений белорусско-украинского взаимодействия.