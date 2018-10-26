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I Форум регионов Беларуси и Украины
27.10.2018 — Разное | Полесская правда
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I Форум регионов Беларуси и Украины прошел 25-26 октября в Гомеле. Программа межрегионального форума включала в себя выставки продукции предприятий двух стран, заседание белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества, проведение деловых переговоров между представителями украинских и белорусских компаний, отраслевых секций и заседаний экспертных рабочих групп, концерта Дружбы и других мероприятий.
Президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко 26 октября приняли участие в форуме. По итогам мероприятия подписан ряд документов и заключены договоренности, направленные на расширение сотрудничества по всему спектру направлений белорусско-украинского взаимодействия.
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> I Форум регионов Беларуси и Украины прошел 25-26 октября в Гомеле. Программа межрегионального форума включала в себя выставки продукции предприятий двух стран,...
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