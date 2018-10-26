Что нового в банках: где появятся комиссии за снятие наличных, а где - подорожают вклады

Больше всего событий в банковской сфере в последние дни были связаны с депозитным рынком. Но были еще и дешевеющие кредиты, и новые функции для держателей карточек, и новые комиссии. Что еще интересного произошло за последние две недели — в обзоре FINANCE.TUT.BY.
Ну, а начнем мы с вечной темы — снятия налички в банкоматах. И здесь, как в анекдоте, сразу две новости. Хорошая — БПС-Сбербанк и Беларусбанкпродлили договор о равных условиях снятия наличных в банкоматах. Это значит, что комиссии по-прежнему не будет. А вот для владельцев карточек Альфа-Банкановость плохая: в списке партнеров банка с 1 ноября не будетИдея Банка.
Вклады: новые продукты и новые ставки
Новый депозит выпустил на рынок Цептер Банк: долларовый вклад «Цептер Гармония» с фиксированной ставкой 2% годовых. Срок хранения — 95 дней. ВТБ Банк (Беларусь)предложил новый рублевый депозит «Дуэт» со ставкой 12,5% годовых (на данный момент это самая выгодная ставка по длинным депозитам на рынке).
Технологии: от мультикафе до виртуального обменника
У Беларусбанкапоявился виртуальный консультант по имени Злата. Работает она круглосуточно и без выходных, пока что консультирует об услугах банках только на русском языке.
БПС-Сбербанк «отметился» офисом нового формата в Могилеве. Там вместо привычного отделения открыли финансовое мультикафе. Там есть велоплощадка, коворкинг и даже детская комната! А рассказывать о банковских продуктах сотрудники будут не просто так, а за чашкой латте или капучино.
Некоторое время назад Белинвестбанкобновил свой мобильный банкинг. Теперь пользователям доступны такие «фишки», как выбор языка (белорусский, русский и английский), а также возможность получить пин-код к карте через смс-сообщение, ну и наконец именинников будут ждать поздравительные открытки в День рождения. А вот в интернет-банкинге этого же банка появился новый виджет — «Виртуальная валютно-обменная площадка», где обещают более выгодные курсы, чем в обменниках.
Держатели карточек Visa International Беларусбанкатеперь могут рассчитываться в некоторых магазинах без ввода пин-кода (пока эта функция доступна в магазинах Евроторг, а сумма покупки не должна быть больше 60 рублей).
Банк Москва-Минск напоминает о том, что завершает переход на новый процессинг и напоминает, кому из-за этого придется перевыпустить карточки.