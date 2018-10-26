Что нового в банках: где появятся комиссии за снятие наличных, а где - подорожают вклады

Больше всего событий в банковской сфере в последние дни были связаны с депозитным рынком. Но были еще и дешевеющие кредиты, и новые функции для держателей карточек, и новые комиссии. Что еще интересного произошло за последние две недели — в обзоре FINANCE.TUT.BY.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Ну, а начнем мы с вечной темы — снятия налички в банкоматах. И здесь, как в анекдоте, сразу две новости. Хорошая — БПС-Сбербанк и Беларусбанк продлили договор о равных условиях снятия наличных в банкоматах. Это значит, что комиссии по-прежнему не будет. А вот для владельцев карточек Альфа-Банка новость плохая: в списке партнеров банка с 1 ноября не будет Идея Банка.

Вклады: новые продукты и новые ставки

Новый депозит выпустил на рынок Цептер Банк: долларовый вклад «Цептер Гармония» с фиксированной ставкой 2% годовых. Срок хранения — 95 дней. ВТБ Банк (Беларусь) предложил новый рублевый депозит «Дуэт» со ставкой 12,5% годовых (на данный момент это самая выгодная ставка по длинным депозитам на рынке).

Среди банков, сообщивших о каких-либо изменениях ставок по депозитам, также были: Белагропромбанк , Банк Москва-Минск , Идея Банк (и по валютным , и по рублевым вкладам), РРБ-Банк , Паритетбанк .

Технологии: от мультикафе до виртуального обменника



Скрин с сайта банка.

У Беларусбанка появился виртуальный консультант по имени Злата. Работает она круглосуточно и без выходных, пока что консультирует об услугах банках только на русском языке.

БПС-Сбербанк «отметился» офисом нового формата в Могилеве. Там вместо привычного отделения открыли финансовое мультикафе . Там есть велоплощадка, коворкинг и даже детская комната! А рассказывать о банковских продуктах сотрудники будут не просто так, а за чашкой латте или капучино.

Некоторое время назад Белинвестбанк обновил свой мобильный банкинг. Теперь пользователям доступны такие «фишки», как выбор языка (белорусский, русский и английский), а также возможность получить пин-код к карте через смс-сообщение, ну и наконец именинников будут ждать поздравительные открытки в День рождения. А вот в интернет-банкинге этого же банка появился новый виджет — «Виртуальная валютно-обменная площадка», где обещают более выгодные курсы, чем в обменниках.

Кредиты: ставки снова идут вниз



фото с сайта: pixabay.com

На кредитном рынке, конечно, такой активности сейчас нет. Однако, кое-какие шаги по привлечению клиентов банки все же предпринимают.

Идея Банк существенно удешевил желание жить в долг: ставки по некоторым кредитам упали аж на 10% годовых, а по многим кредитам ставки сделали фиксированными (раньше они были переменными).

Франсабанк до конца года проводит акцию по кредиту «Возможно все!»: все, кто оформит заем в это время первый год будут возвращать долг по ставке 14,49% годовых (со второго года ставка будет 16,1%).

Кредит на покупки, рефинансирование или приобретение автомобиля в Приорбанке теперь можно оформить на 7 лет, а одолжить банк готов до 10 тысяч евро в эквиваленте.

Новости одной строкой

Держатели карточек Visa International Беларусбанка теперь могут рассчитываться в некоторых магазинах без ввода пин-кода (пока эта функция доступна в магазинах Евроторг, а сумма покупки не должна быть больше 60 рублей).

в некоторых магазинах без ввода пин-кода (пока эта функция доступна в магазинах Евроторг, а сумма покупки не должна быть больше 60 рублей). Банк Москва-Минск напоминает о том, что завершает переход на новый процессинг и напоминает, кому из-за этого придется перевыпустить карточки.

напоминает о том, что завершает переход на новый процессинг и напоминает, кому из-за этого карточки. Банк БелВЭБ начал оказывать услугу проверки банкнот на подлинность.

проверки банкнот на подлинность. Банк ВТБ (Беларусь) первым среди белорусских банков начал обслуживать карту российской платежной системы «Мир».

первым среди белорусских банков карту российской платежной системы «Мир». Идея Банк совместно с Visa предлагает держателям карты Prime до конца года бронировать отели по всему миру со скидкой 12%.

совместно с Visa держателям карты Prime до конца года бронировать отели по всему миру со скидкой 12%. Держатели карточек БТА-Банка теперь могут изменить пин-код к ним прямо в банкомате.

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