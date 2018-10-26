ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Я никогда не умел любить". Откровенный разговор со Стасом Пьехой о сыне, наркотиках и комплексах

27.10.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В его графике нет свободной минуты: концерты, съемки в телешоу и работа в собственном наркологическом центре. Недавно певец попал в больницу, отметив: «Каждый раз, прежде чем начать практиковать любовь к себе, мне требуется увесистый повод, надеюсь данного урока мне хватит».

И все-таки смог приехать в Беларусь с гастрольным туром. Накануне концерта в Минске, который состоится 28 октября во Дворце Республики, LADY встретились с певцом, чтобы поговорить о нагрузках, женской психологии и сыне, который не живет с артистом.


— Стас, в своих интервью часто признаетесь, что Беларусь для вас особенная страна, да и вы «на 15% белорус»…

— Меня в Беларуси замечательно встречают. Кстати, заметил, что здесь на мои концерты приходит более взрослая публика, чем в России или в Украине. Сейчас мы начинаем ездить с юбилейной программой — пробуем, смотрим на реакцию зрителей.

Конечно, сегодня огромное количество артистов и треков, у которых короткий срок годности, так как их действительно много. Естественно, мне хочется оставаться на плаву. Вчера, например, состоялась премьера песни «Думать о ней» на цифровых носителях. Но я уже пишу следующую — осталось дописать только куплет. (Улыбается.)

Тем не менее я себе никогда не изменяю и в программу включаю только то, что мне нравится. Хотя и понимаю, что я не тот человек, который может навязывать вкус. Я лишь обслуживаю интересы народа.

— Почему вы так думаете? Возможно, для своих поклонников вы именно тот человек, который прививает определенные музыкальные вкусы.

— Я не сильно верю в свою революционность в музыке, на самом деле. Опять же, в наркологии я могу принести гораздо больше пользы. Я многое знаю в этой сфере: что работает, а что нет. И знаю про то количество обмана, которое в этой отрасли медицины есть. У меня достаточно денег, чтобы не пытаться навариться на наркологии и действительно помогать людям.

Сегодня есть масса заблуждений о том, как надо лечить наркомана: заставить заниматься спортом, обратиться в церковь… К наркозависимым иногда применяют насильственные действия. Но это все не работает!

Я начал употреблять наркотики в 1993 году… Но уже много лет чистый, поэтому и решил реализовать идею центра в жизнь в прозрачном и чистом виде — и с доступными ценами. У нас прекрасные специалисты, двое из которых лечили меня в свое время. Я продвигаю клинику всяческими способами, рассказываю свою историю и делюсь методами и советами, если просят, конечно. Естественно, я общаюсь с пациентами, стараюсь давать надежду, любовь и веру на исцеление. Я считаю, что мой пример дорогого стоит.

— Как часто в клинику возвращаются пациенты?

— Практически не возвращаются. У нас они получают первый и второй этап выздоровления. А дальше самый сложный этап — ресоциализация. Он на всю жизнь: как только человек забывает, откуда пришел — он уже на скользкой дорожке. Сначала идет детоксикация, затем психологическая работа, во время которой наркоман учится дружить со своей головой, а это очень сложно. Они учатся правильно определять и называть свои чувства — и это то, что работает. Все то «лечение», которое держится на страхах и манипуляции, заканчивается очень серьезными провалами и часто — смертью наркомана.

— Слышала, что планируете открывать второй центр.

— Все, что у меня было, я вложил в свою клинику: квартиру, машину и другую недвижимость. Сейчас, действительно, планируем открывать второй центр. Очень хочется его сделать уютным, с красивым дизайном, с многофункциональными помещениями. Это требует определенных вложений, которые я сейчас и собираю. Не хочу привлекать инвесторов, потому что от них я буду зависеть. Планирую завершить весь процесс подготовки к Новому году.

— Рассказывая о том, что в вашей жизни были наркотики, не боялись, что желтая пресса начнет спекулировать на этой теме?

— Я вообще не боюсь желтой прессы. Тут недавно написали, что я живу с Денисом Клявером, хотя у Дениса трое детей и замечательная жена. Я же очень люблю женщин. (Смеется.)


— А есть в женщинах то, что вы не понимаете и никогда не поймете?

— Женщина очень эмоциональна. И ее эмоциональные качели зависят от множества факторов, которые мне непонятны. Женщина устроена более сложно, она сосуд для продолжения жизни, а мы, мужчины, более примитивные. У меня бывает только два состояние: «мне х***во, я умираю» или «я счастлив». (Смеется.)

Но я не должен понимать женщину, я должен ее принимать.

— Стас, во многих интервью вы признаетесь, что хотели всю жизнь кому-то что-то доказать. Удалось принять себя?

— Мне очень сложно полностью себя принять, потому что есть смертельная убежденность, что я чего-то недостоин. Если кто-то скажет, что это плохо, то могу ответить: таких людей, как я, очень много. Они стараются быть особенными и доказать всем и себе: «Я достоин».

Признание того, что такая проблема есть — уже облегчение для меня. Это ведь типичный комплекс самозванца — ты стоишь в кругу людей и думаешь: «Они сейчас догадаются, что я здесь не должен быть». Многие считают, что об этом не стоит говорить, но я убежден в обратном.


— Насколько удалось избавится от каких-то иллюзий?

— У меня их почти нет, и иногда от этого страшно. Последняя моя иллюзия — это убеждение, что все будет так, как я хочу. Но часто даже самые благие мои намерения не сбывались. Конечно, сложно себе признаться, что все будет не так, как ты хочешь, но с каждым днем я изживаю из себя эту иллюзию.

— А как же любовь людей? Опять же — собственная клиника. Вы же этого хотели.

— В том и проблема, что я мечтал о другом. Я не хотел заниматься наркологией, но у меня есть опыт. И я не мог себе позволить после всего пережитого, после этого треша оставить все так, как есть, ведь я могу сделать что-то полезное. Я и музыкой заниматься не хотел. Сначала хотел стать военным, потом играть рок и делать брутальную музыку. Я ненавидел эстраду. Все, что происходило, — все вопреки моим желаниям. Есть какая-то Божья воля и течение жизни. Я просто плыву по этой реке.

А еще занимаюсь медитацией, делюсь историями с людьми и стараюсь слушать то, что мне говорят. Раньше я не слушал никого — больше рассказывал сам. Но когда ты кого-то слушаешь, то максимально забываешь о себе, стараясь быть полезным. Это помогает перестать постоянно наблюдать за собой.

— Вашему сыну Пете 4 года. Самое главное, что бы вы хотели ему дать?

— Свою любовь, скорее всего. Я сейчас только учусь любить. У меня ведь никогда не было такого. Я мог влюбляться, мне мог кто-то нравиться, я мог восхищаться и идеализировать, но любить никогда не умел. Слава Богу, что Петр появился сейчас, а не 15 лет назад. Я надеюсь, что однажды смогу полноценно отдать ему свою любовь. Ведь что еще нужно? Когда человека любят, у него есть чувство того, что он нужен кому-то. И с такой броней он сможет смело идти по жизни. Если же этого чувства нет — человек будет постоянно косячить, что-то доказывать и разбивать свою голову. Поэтому да, главное, что я хочу Пете дать, — это любовь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
LADY встретились с певцом, чтобы поговорить о нагрузках, женской психологии и сыне, который не живет с артистом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Хоккей переходит под контроль КГБ?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.10.2018
Полесская правда
Газета Авангард
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика