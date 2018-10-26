Потратиться только на электричку. Рассказываем, как бесплатно попасть на матч БАТЭ - Челси

27 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартует новый розыгрыш, где у каждого участника появится возможность получить парный билет на матч БАТЭ — Челси, который пройдет 8 ноября в «Борисов-Арене» . Счастливчику билет достанется бесплатно. Победитель будет объявлен 2 ноября.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвует 1 двойной билет. Соответственно, победитель будет один, но он сможет взять с собой еще одного человека. Призера объявят в приложении «Афиши» 2 ноября.

Пошаговая инструкция: 1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android ; 2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

8 ноября «желто-синих» ожидает сражение с английским «Челси» . Напомним, в осенней фазе этого турнира БАТЭ уже сыграл в «Борисов-Арене» с греческим ПАОКом, а с «Челси» и венгерским «Види» ему еще только предстоит помериться силами.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Когда: 8 ноября, 20.55. Где: Борисов-Арена . Сколько: 65 — 115 рублей. Вы можете купить только пакет билетов сразу на два матча Лиги Европы УЕФА 2018/2019 с участием БАТЭ, «Челси» и «Види». Найти пакеты можно здесь .

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Расширяем границы кино

Ни один регион не останется без актуального расписания. Мы добавили в киноафишу более 35 городов Беларуси. Теперь расписание культурных мероприятий доступно не только для Минска и областных центров, но и для районных центров. Чтобы посмотреть афишу своего города, просто отметьте его в приложении (в меню — пункт «Ваш город»). Выбирайте понравившиеся фильмы и проводите отличные выходные!

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.