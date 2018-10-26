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Сахарную свеклу и даже картошку кое-где придется убирать под снегом

27.10.2018 09:09 — Разное | Партизан  
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По данным Минсельхозпрода, в Беларуси осталось убрать около 20% площадей сахарной свеклы. Между тем, в некоторых регионах уже выпал первый снег.

По данным на 26 октября, сахарную свеклу собрали с 79,3 тыс. га (79,8% площадей). В Брестской области убрано 75,7% площадей, Гродненской - 76,6%, Минской - 82,4%, Могилевской - 93%. 

Кое-где еще не убран картофель. Так, в Гомельской области осталось убрать 5,6% площадей "второго хлеба". 


 
 
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По данным Минсельхозпрода, в Беларуси осталось убрать около 20% площадей сахарной свеклы. Между тем, в некоторых регионах уже выпал первый снег.
 
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