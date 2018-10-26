Белорусских дипломатов оденут в форму









17 октября 2018 г. Указом президента Беларуси были учреждены официальные геральдические символы Министерства иностранных дел и форменная одежда дипломатических работников, сообщает пресс-служба МИД.





Традиция ношения отдельными категориями дипломатов специальной формы не только имеет глубокие исторические корни, но и сегодня является распространенной практикой для многих государств мира. Форменную одежду носят, например, дипломаты Австрии, Израиля, Индонезии, Казахстана, Кореи, Кыргызстана, Монголии, России, Румынии, Украины, Филиппин, Финляндии, сообщил на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.





Сотрудники МИД СССР также носили форму. С 1943 по 1954 годы она полагалась всем дипломатам, затем в качестве парадной предназначалась только для Чрезвычайных и Полномочных Послов и Посланников. В 1955 году для руководителей загранпредставительств в странах с жарким климатом в качестве парадной формы даже был введен ее «тропический» вариант – легкие светлые мундиры.





Слева от меня находятся предоставленные нам Национальным историческим музеем Республики Беларусь для экспонирования китель и фуражка от форменного костюма выдающегося белорусского дипломата – первого Министра иностранных дел БССР Кузьмы Венедиктовича Киселева. Его 115-летие мы будем отмечать в ноябре этого года.





Форменная одежда дипломатов Беларуси продолжит традиции службы и будет достойного качества. Право ее ношения имеют лица с высшими дипломатическими рангами. К слову, за всю историю современной Беларуси ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла получили 96 человек, 28 из них находятся на службе на сегодняшний день.





Использование формы для дипломатов высоких рангов оправданно и удобно с точки зрения дипломатического протокола. Это хороший вариант одежды, необходимой при вручении верительных грамот, для участия в мероприятиях от имени руководства зарубежных государств либо использования для особо торжественных случаев. Это не форма на каждый день, а специальная форменная одежда, которая имеет представительский характер.