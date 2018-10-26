Хоккей переходит под контроль КГБ?





Информация появилась на официальном сайте команды.





Ранее этот специалист работал в клубе в должностях начальника управления правовой и кадровой работы и помощника гендиректора по безопасности.





По сведениям "Спорт-Экспресса", до прихода в хоккейную команду Марчук трудился в Комитете государственной безопасности Беларуси.





Ранее Анатолий Курилец покинул пост генерального директора минского клуба по личной инициативе в связи с окончанием контракта.



