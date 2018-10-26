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Хоккей переходит под контроль КГБ?
Александр Марчук назначен исполняющим обязанности генерального директора минского "Динамо".
Информация появилась на официальном сайте команды.
Ранее этот специалист работал в клубе в должностях начальника управления правовой и кадровой работы и помощника гендиректора по безопасности.
По сведениям "Спорт-Экспресса", до прихода в хоккейную команду Марчук трудился в Комитете государственной безопасности Беларуси.
Ранее Анатолий Курилец покинул пост генерального директора минского клуба по личной инициативе в связи с окончанием контракта.
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Александр Марчук назначен исполняющим обязанности генерального директора минского "Динамо".
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