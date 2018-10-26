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Какое отношение белорусы имеют к идее независимости Украины и как с нами связан аэропорт Орли во Франции?

27.10.2018 08:46 — Разное | Партизан  
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Петр Порошенко анонсировал открытие памятника украинскому гетману в Минске

Какое отношение белорусы имеют к идее независимости Украины и как с нами связан аэропорт Орли во Франции?
Теперь белорусы, возможно, узнают, какое отношение они имеют к идее независимости Украины и как с нами связан аэропорт Орли во Франции. 

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Минске поставят памятник украинскому гетману, автору первой европейской конституции Пилипу Орлику.

Об этом глава государства сообщил в Facebook.

"Украину и Беларусь сближают действительно давние исторические связи. Хочу напомнить, что выдающийся украинский гетман, автор первой украинской конституции Филипп Орлик родился на белорусской земле. Надеюсь, что в ближайшее время будет рассмотрен вопрос об установлении в Минске памятника этому выдающемуся деятелю", - сказал глава государства.

Пилип (Филипп) Орлик - автор первой Конституции в Украине

Филипп (Пилип) Орлик родился 21 октября 1672 года в селе Косуть Ошянского уезда, умер в возрасте 70 лет 24 мая 1742 года в г. Яссы (Румыния). Ближайший соратник гетмана Ивана Мазепы, ставший после его смерти гетманом Войска Запорожского Правобережной Украины и автором первой Конституции в Украине, известной как "Конституція Пилипа Орлика" (1710). В российской исторической традиции - самый отрицательный украинский герой №2 после Ивана Мазепы.

СЛАВНЫЙ ЗЕМЛЯК

Для своего времени Пилип Орлик был весьма образованным человеком. Первое высшее образование (теология) он получил в Коллегиуме г.Вильно, а затем, переехав в Украину, в 1694 году с успехом окончил Киево-Могилянскую академию.

Уже во время учебы он обратил на себя внимание как на личность, наделенную чрезвычайными способностями, с чутким сердцем, светлой душой. 

Постепенно поднимаясь по карьерной лестнице, Орлик дослужился до гетманского генерального писаря. А потом, 5 апреля 1710 года, казачьи старшины избрали Орлика Гетманом Правобережной Украины.

Во время этих выборов были провозглашены составленные им «Пакты и Конституция прав и вольностей Войска Запорожского», получившие в историографии название «Конституция П.Орлика». В 1712 году Орлик составил «Свод прав Украины» и «Манифест к европейским правительствам». Во всех этих документах провозглашалась полная независимость Украины от польского и московского влияния.

С 1712 года и до последних дней своей жизни П.Орлик пребывал в эмиграции, где не прекращал политическую деятельность.
 
Но над всеми его увлечениями доминировало украинское дело, дело освобождения Украины от вассальной зависимости, что стало смыслом его яркой и нелегкой жизни.


Что касается Пилипа Орлика, в Украине была учреждена премия его имени, а государственный банк Украины выпустил монету с его изображением.

 
Теги: Минск
 
 
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Петр Порошенко анонсировал открытие памятника украинскому гетману в Минске
 
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