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Как две капли. Двойник новой жены Шнура живет в Минске

27.10.2018 08:37 — Разное | Партизан  
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Недавно AFISHA писала о том, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров снова женился. Новой, уже четвертой, женой Шнура стала 26-летняя Ольга Абрамова.


Ольга младше Сергея на 18 лет, девушка позиционирует себя как «светская львица». Она родилась в очень состоятельной семье, окончила МГУ и изучала историю искусств в Лондоне. Среди прошлых возлюбленных Ольги — миллионер Руслан Фахриев и сын владельца «М-Видео» Ларри Зайонц, но брак с музыкантом для девушки первый.

В Сети пока немного кадров с красавицей, но на тех, что есть, мы с удивлением «узнали» нашу экс-коллегу, маркетолога Александру Дроздович. Сходство девушек очевидно даже при разном освещении и макияже — смотрите сами:


Соцсети Александры уже завалены шутками друзей:
— После выхода новости о новой даме сердца Сергея Шнурова все мои мессенджеры, личные сообщения во "ВКонтакте" и директ инстаграма были заполнены сообщениями примерно следующего содержания: «Обалдеть, как похожа!», «Сразу о тебе подумал, когда ее увидел», «Саша, ты?».
  Лично я сходство вижу только на некоторых фотографиях, но более 10 человек, наверно, не могут ошибаться. (Смеется.)
  Посыпались, конечно же, шуточки о том, что я стану следующей избранницей Шнура, предложения скинуть ему фото прямо сейчас и предположения о том, что он, может быть, еще изменит свое решение. Но за Шнура замуж я точно не хочу!


 
 
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Недавно AFISHA писала о том, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров снова женился. Новой, уже четвертой, женой Шнура стала 26-летняя Ольга Абрамова.
 
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