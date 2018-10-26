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Клубный рейтинг УЕФА. БАТЭ занимает 66-е место. Позади "Милан" и "Спартак"
26 октября обновлен клубный рейтинг УЕФА. Борисовский БАТЭ — единственный белорусский клуб в топ-100. "Желто-синие" расположились на 66-м месте.
Лидируют "Реал", "Барселона" и "Бавария". ЦСКА Виктора Гончаренко занимает 30-е место. "Милан" располагается на 79-й строке, а московский "Спартак" — на 87-й.
Минское "Динамо" занимает 122-е место, "Шахтер" — 227-е, брестское "Динамо" — 236-е, жодинское "Торпедо" — 237-е, а "Неман" — 238-е.
Всего в рейтинге 450 команд.
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26 октября обновлен клубный рейтинг УЕФА. Борисовский БАТЭ — единственный белорусский клуб в топ-100. "Желто-синие" расположились на 66-м месте.
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