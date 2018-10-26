ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России заключенного анархиста приговорили еще к пяти годам колонии за пост в Facebook

27.10.2018 08:18 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Нижегородский анархист Илья Романов был приговорен еще к пяти с половиной годам лишения свободы по делу о призывах к терроризму.

Данное решение вынес Приволжский окружной военный суд, пишет Meduza.

К наказанию частично прибавили срок, который Романов не отбыл по предыдущему делу.

Романов проведет в колонии еще семь лет.

Напомним, что новое дело против Романова возбудили в 2017 году, во время его пребывания в тюремной больнице. В ходе обыска в палате у него изъяли телефон, с которого, по версии следствия, он опубликовал в Facebook видео с джихадистами и записи оккультных ритуалов с куклой вуду.

По словам Романова, произошедшее было провокацией оперативника ФСБ.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нижегородский анархист Илья Романов был приговорен еще к пяти с половиной годам лишения свободы по делу о призывах к терроризму.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте 12 лет колонии получил торговец психотропами, который сбежал от конвоя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.10.2018
Полесская правда
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика