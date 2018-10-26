ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте 12 лет колонии получил торговец психотропами, который сбежал от конвоя

27.10.2018 08:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
26 октября в Бресте огласили приговор 26-летнему парню, который обвинялся в незаконном обороте наркотиков и побеге из-под стражи, сообщили в пресс-службе Брестского областного суда.

Обвиняемый ранее купил в Евросоюзе 6 таблеток, содержащих в своем составе псевдоэфедрин. Затем на легковом автомобиле перевез их через границу и продал. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за незаконный оборот психотропов и заключили под стражу.

По медицинским показаниям с 5 апреля он временно содержался под стражей в палате хирургического отделения УЗ «Брестская городская больница скорой медицинской помощи» под охраной конвоя. На пятый день лечения, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны конвоя, он освободился от наручников, выпрыгнул в окно палаты и скрылся. Через десять дней, 20 апреля, его задержали в деревне Оброво Ивацевичского района.

Суд признал молодого человека виновным в незаконном обороте и перевозке через границу психотропных веществ, а также в побеге из-под стражи. В итоге ему назначили 12 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Приговор не вступил в законную силу.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26 октября в Бресте огласили приговор 26-летнему парню, который обвинялся в незаконном обороте наркотиков и побеге из-под стражи, сообщили в пресс-службе Брестского...
 
Новости дня
Новости разные
 
ФБР задержала подозреваемого в отправке бомб ведущим политикам США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.10.2018
Полесская правда
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика