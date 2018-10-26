В Бресте 12 лет колонии получил торговец психотропами, который сбежал от конвоя

Обвиняемый ранее купил в Евросоюзе 6 таблеток, содержащих в своем составе псевдоэфедрин. Затем на легковом автомобиле перевез их через границу и продал. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело за незаконный оборот психотропов и заключили под стражу.





По медицинским показаниям с 5 апреля он временно содержался под стражей в палате хирургического отделения УЗ «Брестская городская больница скорой медицинской помощи» под охраной конвоя. На пятый день лечения, воспользовавшись отсутствием внимания со стороны конвоя, он освободился от наручников, выпрыгнул в окно палаты и скрылся. Через десять дней, 20 апреля, его задержали в деревне Оброво Ивацевичского района.





Суд признал молодого человека виновным в незаконном обороте и перевозке через границу психотропных веществ, а также в побеге из-под стражи. В итоге ему назначили 12 лет лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.





Приговор не вступил в законную силу.



