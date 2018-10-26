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ФБР задержала подозреваемого в отправке бомб ведущим политикам США

27.10.2018 08:06 — Разное | Партизан  
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Генеральный прокурор США Джефф Сешнс сообщил, что предъявлены обвинения Цезарю Сайоку, который подозревается в отправке как минимум 13 посылок с самодельными взрывными устройствами видным представителям Демократической партии и критикам президента Трампа.



По словам Сешнса, Сайоку предъявили обвинения по пяти федеральным уголовным статьям, включая рассылку по почте взрывных устройств и угрозы государственным служащим. Сейчас он находится под стражей в Федеральной тюрьме предварительного заключения в Майами. Если суд признает его виновным в совершении преступлений, Сайок может быть приговорен к длительному сроку лишения свободы и проведет за решеткой до 48 лет.

Как заявил Сешнс, подозреваемый, скорее всего, совершил преступление «по политическим мотивам». Он добавил, что это первоначальное предположение, которое будет разрабатываться в ходе следствия.

Директор ФБР Кристофер Рэй рассказал журналистам, что на посылке, отправленной в адрес конгрессвумен Максин Уотерс, были найдены отпечатки пальцев Сайока. Он не исключил обнаружения новых посылок с бомбами и подчеркнул, что взрывные устройства не были муляжами.

Агенты ФБР арестовали 56-летнего Сайока в пятницу в городе Плантейшн, на юге Флориды. По данным Reuters, Сайок был сторонником Республиканской партии. В прошлом он неоднократно имел проблемы с законом. Сайок активно выступал в соцсетях против политических противников Дональда Трампа.


 
 
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Генеральный прокурор США Джефф Сешнс сообщил, что предъявлены обвинения Цезарю Сайоку, который подозревается в отправке как минимум 13 посылок с самодельными...
 
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