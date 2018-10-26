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Минтруда попросило Беларусбанк не взимать комиссию за прием платежей наличными за соцуслуги

27.10.2018 08:05 — Разное | Партизан  
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Министерство труда и социальной защиты обратилось в ОАО «АСБ Беларусбанк» с просьбой не взимать комиссию за прием платежей наличными за некоторые социальные услуги.

Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, сообщает БелТА.

Комиссия в 1 рубль взимается за каждый платеж в кассе банка, совершенный наличными или с помощью банковской карточки. Однако есть целый ряд исключений: бесплатно через кассу банка можно оплатить коммунальные услуги и городской телефон, сборы в госбюджет, перечислить средства в пользу общественных объединений, на благотворительные счета и некоторые другие.


 
 
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Министерство труда и социальной защиты обратилось в ОАО «АСБ Беларусбанк» с просьбой не взимать комиссию за прием платежей наличными за некоторые социальные...
 
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