Минтруда попросило Беларусбанк не взимать комиссию за прием платежей наличными за соцуслуги

БелТА. Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, сообщает





Комиссия в 1 рубль взимается за каждый платеж в кассе банка, совершенный наличными или с помощью банковской карточки. Однако есть целый ряд исключений: бесплатно через кассу банка можно оплатить коммунальные услуги и городской телефон, сборы в госбюджет, перечислить средства в пользу общественных объединений, на благотворительные счета и некоторые другие.



