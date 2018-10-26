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Минтруда попросило Беларусбанк не взимать комиссию за прием платежей наличными за соцуслуги
Министерство труда и социальной защиты обратилось в ОАО «АСБ Беларусбанк» с просьбой не взимать комиссию за прием платежей наличными за некоторые социальные услуги.
Об этом заявил заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, сообщает
Комиссия в 1 рубль взимается за каждый платеж в кассе банка, совершенный наличными или с помощью банковской карточки. Однако есть целый ряд исключений: бесплатно через кассу банка можно оплатить коммунальные услуги и городской телефон, сборы в госбюджет, перечислить средства в пользу общественных объединений, на благотворительные счета и некоторые другие.
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Министерство труда и социальной защиты обратилось в ОАО «АСБ Беларусбанк» с просьбой не взимать комиссию за прием платежей наличными за некоторые социальные...
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