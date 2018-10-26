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ШКОЛЬНЫЙ ОБЕД: на «отлично» или нет

27.10.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Уже два месяца, как дети сели за школьные парты. И вполне объяснимо, что родители волнуются не только за отметки в дневниках, но и чем кормят их чад в школьных столовых. Как говорится, одним гранитом науки сыт не будешь.

ШКОЛЬНЫЙ ОБЕД: на «отлично» или нет
Учеба учебой, а обед по расписанию

В нынешнем году этот вопрос актуален как никогда: с 1 августа функции организации питания в учреждениях общего среднего образования переданы отделу образования, спорта и туризма райисполкома. Ранее, как известно, за питание школьников отвечало районное потребительское общество. Итак, как работает новая система и в чем ее особенности, разбираемся сегодня вместе с главным специалистом отдела образования, спорта и туризма райисполкома Тамарой Кузьменковой.
– В 2018-2019 учебном году в районе функционируют 23 учреждения общего среднего образования, в которых обучаются 3324 учащихся. Все учащиеся обеспечены бесплатным горячим питанием: одноразовым –все, без исключения, школьники, учащиеся, посещающие группу продленного дня, – двухразовым. Отмечу, что платить за питание в учреждениях образования Будакошелевщины родителям не приходится: по статье 23 «чернобыльского» закона право на него в дошкольных и школьных заведениях имеют дети из населенных пунктов, которые относятся к зоне с периодическим радиационным контролем, с плотностью загрязнения почв цезием от 1 до 5 Ки/км2. А это большинство районов Гомельщины, в том числе и Буда-Кошелевский.

ШКОЛЬНЫЙ ОБЕД: на «отлично» или нет
Светлана Ваденкова: «В нашем деле главное — точность и аккуратность»

Стоимость питания учащихся, которое, соответственно, финансируется государством, в день варьируется в зависимости от возрастной группы детей и составляет: 2 рубля 77 копеек для учащихся 6-10 лет, 3 рубля 10 копеек для учащихся 11-13 лет и 2 рубля 07 копеек для учащихся 14-17 лет. Кроме того, учащиеся 6-ти школ, находящиеся в учреждении более 8 часов, получают дополнительный полдник за счет средств их законных представителей.

ШКОЛЬНЫЙ ОБЕД: на «отлично» или нет
Любовь Кириченко и Алла Романенко (слева направо) дежурят по столовой

С переходом питания от райпо отделу образования, спорта и туризма для качественной организации питания учащихся введены дополнительные штатные единицы как в отделе, так и в учреждениях общего среднего образования. Кроме того, к началу нового учебного года приобретено 3 единицы автотранспорта, 134 единицы холодильного и технологического оборудования, а также 226 единиц мебели для обеденных залов, 12 термосов, 69 весов, 402 разделочные доски, 148 моечных ванн, 280 000 единиц фарфоровой посуды и 900 единиц одноразовой посуды.
Для удешевления питания учащихся используется продукция с пришкольных участков, которые сегодня есть в 12 учреждениях общего среднего образования. Подобраны дополнительные земельные участки в черте населенных пунктов для 8 школ района. Согласитесь, личный участок – это не только собственная свежая плодоовощная продукция и гарантированные запасы на зиму, но и прекрасная возможность с малых лет приучать школьников к труду, – рассказала Тамара Кузьменкова.
Корреспондент «Авангарда» побывал в Пенчинской средней школе и убедился в качественной организации школьного питания. К новому учебному году учреждение образования под руководством нового директора Татьяны Кузьменко подготовилось основательно, переоборудовав под обеденный зал и раздаточную учебный класс и гардеробную, под которую нашли другое более подходящее место.
– Участие в реконструкции принимали все: и педагоги, и техперсонал. Существенную помощь оказал наш депутат Александр Немцев, – рассказала Татьяна Александровна. – Сами убедитесь, все сделано добротно, на совесть, с любовью. Ведь для себя старались, для своих детей.
К слову, завтраки и обеды для пенчинских школьников готовят в средней школе №1 и уже в термосах привозят сюда.

ШКОЛЬНЫЙ ОБЕД: на «отлично» или нет
Хлеб — всему голова
ШКОЛЬНЫЙ ОБЕД: на «отлично» или нет
Качество школьного питания на постоянном контроле у директора первой школы Елены Некрашевич

Ирина ПАЛУБЕЦ,
Марина ЛУСЕВИЧ.
Фото Ирины Палубец.

 
 
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Уже два месяца, как дети сели за школьные парты. И вполне объяснимо, что родители волнуются не только за отметки в дневниках, но и чем...
 
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