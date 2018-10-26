21,5 сантиметра. Таким клиренсом уже могут хвастаться полноценные внедорожники. Но так ли важны оказались два дополнительных сантиметра по сравнению с обычным Lada X-Ray? Или есть у версии с приставкой Cross другие преимущества? Это мы выяснили во время тест-драйва в Казахстане.



Lada X-Ray Cross на 2 см выше обычного «икс-рея» и имеет множество конструктивных отличий

Не просто приподняли

Главное, что нужно знать о Lada X-Ray Cross, это то, что конструкторы не пошли по самому простому пути увеличения клиренса, установив другие пружины и более крупные колеса. Вся подвеска была основательно переработана и в корне отличается от оригинала. Здесь другие передние и задние рычаги, шире колея, а сзади — дисковые тормоза. Правда, без колес все же не обошлось. Для версии Cross предлагаются только 17-дюймовые «катки», в перспективе — даже 18 дюймов.



Базовыми колесами для Lada X-Ray Cross являются «катки» размерностью 215/50 R17

Пластиковый обвес по периметру кузова добавил «внедорожности» внешнему виду. При этом не забыли о практичности. Передний бампер — разъемный, в случае повреждения можно отдельно поменять нижнюю «губу». Огорчило, что в базе защита днища — пластиковая. Предлагается и фирменная металлическая, которая, кстати, съедает пару миллиметров клиренса. Но я бы на такую жертву пошел.

Даже сами конструкторы говорят, что теперь это не просто «приподнятая» версия X-Ray, а практически самостоятельная модель, которая может стать альтернативой для тех, кому не хватает на Vesta SW Cross. Все эти изменения сделали из Lada X-Ray Cross действительно качественно новый автомобиль. Но это касается, в первую очередь, ездовых характеристик.

Руль с регулировкой по вылету и другие обстоятельства





Есть принципиальные доработки и в салоне. В первую очередь отмечаем появление регулировки руля по вылету. Это стало возможным благодаря тому, что вместо электрогидроусилителя применяется чистый электроусилитель. Теперь с посадкой у высоких водителей меньше проблем. Стало немного больше места для задних пассажиров, но этого добились лишь изменением геометрии заднего дивана — посадка теперь более вертикальная.

А вот в плане материалов отделки изменений мало, не считая «декора» в виде оранжевых вставок. Качество материалов не удручает, но явно намекает, что вы находитесь в относительно бюджетном автомобиле. Пластик жесткий, зазоры местами неровные. Все как в обычном X-Ray. Но собрано все крепко, на неровностях сверчков нет.

Теперь об удобствах. Подогрев передних сидений стал трехступенчатым. Кроме того, нити обогрева получил и задний диван, правда, только его подушка.

Несмотря на дифирамбы представителей марки в сторону новых кресел с ярко выраженной боковой поддержкой, на поверку оказалось, что они лишь выглядят красиво. А вот сидеть оказалось не так удобно. К тому же подушка кажется коротковатой, в дальней дороге будет не очень удобно.





Багажник для автомобиля В-класса вполне нормальный, немного недотягивает до 400 литров. Есть двойной пол, крючки для пакетов. Спинку правого переднего кресла можно сложить для перевозки длинномеров. Между прочим, этот прием позволяет засунуть в салон предметы длиной до 2,7 метра. Придраться можно разве что к погрузочной высоте, которая стала на два сантиметра больше, чем у обычного хетчбэка.





Самая заметная инновация, спрятанная в недрах автомобиля и выведенная в салон в виде круглой шайбы-контроллера, называется Lada Ride Select. По сути, это аналог Grip Control от Peugeot. При наличии только переднего привода (полного, кстати, у Lada нет и не будет) вся надежда на бездорожье — на грамотно настроенную противобуксовочную систему. На Lada X-Ray Cross она имеет функцию электронной блокировки дифференциала. А шайбой-контроллером можно выбрать один из нескольких режимов: «песок», «снег/скользкая дорога», «спорт», «отключение системы стабилизации».





Пока под капотом Lada X-Ray Cross устанавливается только связка из 1,8-литрового 122-сильного мотора и пятиступенчатой «механики». Очень хотелось бы видеть полноценный гидромеханический «автомат», но, скорее всего, здесь пропишется «роботизированная» коробка передач.

Подвесочная вседозволенность





Особых претензий к поведению машины в городе нет. Высокий клиренс позволяет вплотную парковаться к бордюрам и меньше волноваться о выступающих люках и прочих выпуклостях. Динамики хватает, подвеска уверенно сглаживает не везде ровные дороги казахской столицы. Вот бы немного больше четкости приводу коробки передач.





В городе динамики хватает, но крутить мотор выше 4 тысяч оборотов не хочется — шумит. Ну и отметим, что тяги на низах не хватает. 40 км/ч и третья передача — несовместимы, надо переходить на вторую. Я выбрал для передвижения режим «спорт». Отклики на нажатие педали газа становятся острее, да и сам мотор «оживает». В принципе, могло бы хватить и мотора 1.6, с которым та же Vesta вполне неплохо уживается.





Часть маршрута пролегала по «бетонке». И вот парадокс: чем выше скорость, тем комфортнее едет машина. Швы и стыки уже не так ощутимо отдаются на кузов, машина устойчива, крены в затяжных поворотах невелики. Вообще-то в Казахстане нет безлимитных автобанов, но, глядя на местных, мы поняли: если очень хочется, то можно. Поэтому проверили Lada X-Ray Cross на «максималку». Свои 180 км/ч автомобиль поехал. При этом интересно, что уровень шума на 120 и 160 км/ч практически не отличается.

За пределами асфальта, по укатанным гравийкам, гнать одно удовольствие. Волшебные подвески у этого Lada X-Ray Cross. Почти раллийные. 100 км/ч разрешали «валить» даже организаторы. И при этом на ухабах через пять минут расслабляешься, понимая, что подвеска выдержит даже небольшой прыжок.





При наличии только переднего привода понятно, что тяжелое бездорожье — это не для Lada X-Ray Cross. Но геометрические параметры проходимости позволяют ехать до тех пор, пока хватает сцепления шин.

Теперь о «волшебном» селекторе Lada Ride Select. Функция электронной имитации блокировки работает. Да, это не «жесткое» замыкание, но в случае чего проехать «диагональное» вывешивание можно. Жаль, что для базовых версий эта функция не предлагается. В режимах «песок» или «скользкая дорога» противобуксовочная система ослабляет «удавку», позволяя двигаться с небольшими пробуксовками. Можно полностью отключить страхующую электронику, но только до 50 км/ч.

Надо брать?





Так и хочется написать: «работа над ошибками удалась». Но это ведь не работа над ошибками. Это развитие «просто» Lada X-Ray. И развитие получилось правильным. В нужном направлении. Во-первых, автомобиль стал выглядеть гармоничнее. Во-вторых, низкий поклон за регулировку руля по вылету. В-третьих — аплодисменты за подвеску. Осталось разобраться с ценами. Белорусские прайсы пока не объявлены, но вполне можно ориентироваться на российские.

Пока цены есть только на 1,8-литровые версии с «механикой». База будет стоить примерно 11 100 долларов. Там будет много всего интересного и приятного вроде полного набора электронных систем безопасности, но кондиционера нет. Для этого нужно купить пакет Optima, который доведет ценник до 11 860 долларов.

В топовой версии с противотуманными фарами, обогревами руля и стекла, USB-разъемами, камерой заднего вида и прочими прелестями цена доходит до 13 500 долларов.

Нам запомнилось



Заднее сиденье сместили на 2,5 см, чуть увеличив пространство для ног



Читаемость «приборов» — не самая лучшая. Зато нарядно



Полноценные дверные ручки — это удобно



Накладки на порогах — еще одно напоминание о том, в каком автомобиле вы находитесь



Подогрев руля для наших широт — отличная опция

Редакция выражает благодарность компании «Минск-Лада», импортеру Lada в Беларуси, за помощь в организации поездки.