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Международный турнир по баскетболу памяти Дубко в Гродно: команды из шести стран и трехочковые броски

27.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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В Гродно в рамках чемпионата Восточноевропейской молодежной баскетбольной лиги стартовал IV Международный турнир по баскетболу памяти Александра Дубко. 

Международный турнир по баскетболу памяти Дубко в Гродно: команды из шести стран и трехочковые броски


В турнире принимают участие женские команды из Чехии, Словакии, России, Украины, Люксембурга и, безусловно, из Беларуси. Попасть на соревнования может далеко не каждый. Специальная комиссия рассматривает заявку баскетболистов и решает, достойна ли команда принять участие в состязаниях. 

Международный турнир по баскетболу памяти Дубко в Гродно: команды из шести стран и трехочковые броски


Турнир памяти Дубко – это зрелищное событие, ведь на спортивной площадке состязаются лучшие из лучших. За мячом трудно уследить, так быстро он переходит от одного игрока к другому. 

– Именно благодаря Александру Дубко баскетбол в Гродно поднялся на высокий, международный уровень. Сегодня этим видом спорта в области занимается более 1000 детей, 4 команды играют в Высшей лиге, наши спортсмены становятся победителями республиканских и международных турниров, основу многих сборных составляют именно гродненские баскетболисты, – рассказал Олег Андрейчик. 

Международный турнир по баскетболу памяти Дубко в Гродно: команды из шести стран и трехочковые броски


Открытие соревнований традиционно посетила и вдова Александра Дубко Эмма Никифоровна. 

– Каждый турнир для меня – праздник. Они проводятся на высоком уровне, я восхищаюсь спортсменами, которые принимают участие. Из года в год уровень игры становится все лучше и лучше, – поделилась Эмма Дубко. 

Международный турнир по баскетболу памяти Дубко в Гродно: команды из шести стран и трехочковые броски
Международный турнир по баскетболу памяти Дубко в Гродно: команды из шести стран и трехочковые броски
Международный турнир по баскетболу памяти Дубко в Гродно: команды из шести стран и трехочковые броски
Международный турнир по баскетболу памяти Дубко в Гродно: команды из шести стран и трехочковые броски
Международный турнир по баскетболу памяти Дубко в Гродно: команды из шести стран и трехочковые броски
Международный турнир по баскетболу памяти Дубко в Гродно: команды из шести стран и трехочковые броски
Международный турнир по баскетболу памяти Дубко в Гродно: команды из шести стран и трехочковые броски


 
 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно в рамках чемпионата Восточноевропейской молодежной баскетбольной лиги стартовал IV Международный турнир по баскетболу памяти Александра Дубко.
 
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