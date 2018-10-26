Премьер-министр Беларуси Сергей Румас заявил, что по данным за сентябрь средняя зарплата по стране достигнет уровня 1000 рублей. Но вопреки прогнозам средние заработки упали почти на 24 рубля — до 963,6 рубля. Есть ли у минчан заветные «по тысяче»? И сколько они хотели бы получать? И можно ли в нашей стране жить на 1000 рублей не экономя и ни в чем не нуждаясь?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "У меня до 1000, как до луны". Минчане о своих зарплатах Люди рассказали нам, сколько они зарабатывают и сколько хотели бы получать.