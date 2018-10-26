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Два года безвизового режима. 130 тысяч туристов, 600 новых рабочих мест, более тридцати открывшихся объектов общепита

27.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Два года безвизового режима. 130 тысяч туристов, 600 новых рабочих мест, более тридцати открывшихся объектов общепита

Два года назад на Гродненщине начал действовать безвизовый режим. За это время регион посетили свыше 130 тысяч безвизовых туристов. Они принесли в экономику области несколько миллионов долларов, потратив их на сувениры, отели, белорусскую кухню и отечественную медицину. 

70 тысяч туристов – не предел 

В 2016-м туристический поток на Августовский канал и сам Гродно не превышал нескольких тысяч за весь год. Такие же цифры были и в предыдущие годы. Но 365 безвизовых дней изменили гостевую статистику в корне. В прошлом году, когда вступил в силу Указ №318, позволяющий иностранцам посещать без виз территорию специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал», регион приял свыше 50 тысяч безвизовых иностранцев. А этот год с началом действия Указа №462 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» поставил своеобразный рекорд безвизовой политики – уже свыше 70 тысяч туристов приехали без виз на Гродненщину. 

Два года безвизового режима. 130 тысяч туристов, 600 новых рабочих мест, более тридцати открывшихся объектов общепита

Большинство туристов из Литвы, Польши, Латвии и Германии. Но вся география гораздо шире – в регионе побывали гости более чем из 60 стран мира – от Японии до Соединенных Штатов Америки. В управлении спорта и туризма облисполкома рассказали, что едва ли не по каждой стране отмечается положительная динамика. Многие же из тех, кто побывал в Гродно без визы, потом получают визу и вновь приезжают к нам, чтобы познакомиться и с другими областями республики. Большая часть зарубежных гостей – туристы, которые приехали в безвизовый Гродно в составе организованных групп – а это сотни автобусов, пересекших границу, и тысячи заказанных туров. 

Как рассказали в комитете экономики облисполкома, по итогам работы в январе-августе этого года экспорт туристических услуг в Гродненской области составил 9,3 миллиона долларов. Темп роста – 114,7 процентов. 

Два года безвизового режима. 130 тысяч туристов, 600 новых рабочих мест, более тридцати открывшихся объектов общепита
 

Больше туристов – больше рабочих мест 

Один из экономических эффектов действия безвизового режима – создание новых рабочих мест. За два года действия безвизового режима создано почти 600 новых рабочих мест в Гродно и окрестностях, открылось свыше 30 объектов общественного питания. 

 Только с начала этого года в Гродно и Гродненском районе появилось 15 новых кафе, ресторанов, других подобных заведений. В более чем в 40 торговых объектах работает система Tax Free. До начала действия Указа №318 их было 9,  – рассказали в управлении торговли и услуг Гродненского горисполкома.   

Введение безвизового режима позволило привлечь внимание инвесторов к строительству новых объектов туристической индустрии. В Гродно и окрестностях работает 12 гостиниц и 3 хостела: 8 из них открылись в последние годы. 

 До конца года в безвизовой зоне ожидаем открытие двух новых гостиниц и 5 хостелов на более чем 240 мест. Уже ведутся работы по реконструкции бывшей гостиницы «Гродно». Выкупивший здание китайский инвестор планирует создать здесь комплекс из 4-звездочного отеля на 110 номеров и ресторана с кухнями мира. Также в процессе реконструкции гостиница «Беларусь», – рассказывает начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик. 

Покупки и развлечения на сотни евро 

Интересны туристам и белорусские товары. Представители туристических фирм отмечают, что за последний год корзина покупок безвизового иностранца значительно потяжелела. В ней, кроме гостиничных услуг и питания, – посещение музеев, выставок, спектаклей. Иностранцы покупают белорусские обувь, трикотаж, верхнюю одежду. Нарасхват продукты питания: сыр, творог, мясные изделия, сладости и алкоголь. Приезжают к нам, чтобы пополнить медицинскую аптечку. 

 Покупательский чек сегодня в среднем несколько сотен евро. Среди туристов не только молодежь и пенсионеры, привозим и детей. Так вот даже у них с собой не менее сотни евро на траты в Гродно. Есть  и туристы, которые приезжают исключительно на шопинг. Например, недавно привозили иностранцев, которые половину дня провели на Южном рынке в поисках обновок, – рассказали в туристической фирме «Зет». 

Популярностью пользуется и производственный туризм. Участниками таких туров стали более 3 тысяч безвизовых туристов. Свыше тысячи иностранцев воспользовались безвизовым режимом, чтобы отдохнуть и оздоровиться в санаториях Гродно и Гродненского района, пройти лечение в поликлиниках и больницах областного центра. 

Два года безвизового режима. 130 тысяч туристов, 600 новых рабочих мест, более тридцати открывшихся объектов общепита


Сайт Августовского канала, медицинский туризм 

Серьезно изменилась и туристическая инфраструктура региона. В областном центре, его окрестностях стало больше навигационных, информационных объектов. Увеличилось количество событий, культурных, спортивных, анимационных мероприятий. В Гродно появились обзорные площадки, панорамный лифт, улицы украшают новые арт-объекты, малые архитектурные формы. Работает сайт grodnovisafree.by, посвященный безвизовому региону, открылся портал Августовского канала. 

Два года безвизового режима. 130 тысяч туристов, 600 новых рабочих мест, более тридцати открывшихся объектов общепита

Большое внимание уделяется развитию велодвижения. Например, безвизовый регион веломаршрутами планируют связать с европейской сетью. В этом направлении сейчас реализуются два трансграничных проекта. Продолжается проработка возможности привлечения дополнительных рейсов, в Гродненский аэропорт. В перспективе появятся новые международные направления с железнодорожного вокзала. 

Два года безвизового режима. 130 тысяч туристов, 600 новых рабочих мест, более тридцати открывшихся объектов общепита


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Екатерина ВЕСЕЛУХА
http://grodnonews.by/
 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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Два года назад на Гродненщине начал действовать безвизовый режим. За это время регион посетили свыше 130 тысяч безвизовых туристов. Они принесли в экономику области...
 
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