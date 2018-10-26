Два года безвизового режима. 130 тысяч туристов, 600 новых рабочих мест, более тридцати открывшихся объектов общепита

В 2016-м туристический поток на Августовский канал и сам Гродно не превышал нескольких тысяч за весь год. Такие же цифры были и в предыдущие годы. Но 365 безвизовых дней изменили гостевую статистику в корне. В прошлом году, когда вступил в силу Указ №318, позволяющий иностранцам посещать без виз территорию специального туристско-рекреационного парка «Августовский канал», регион приял свыше 50 тысяч безвизовых иностранцев. А этот год с началом действия Указа №462 «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан» поставил своеобразный рекорд безвизовой политики – уже свыше 70 тысяч туристов приехали без виз на Гродненщину.





Большинство туристов из Литвы, Польши, Латвии и Германии. Но вся география гораздо шире – в регионе побывали гости более чем из 60 стран мира – от Японии до Соединенных Штатов Америки. В управлении спорта и туризма облисполкома рассказали, что едва ли не по каждой стране отмечается положительная динамика. Многие же из тех, кто побывал в Гродно без визы, потом получают визу и вновь приезжают к нам, чтобы познакомиться и с другими областями республики. Большая часть зарубежных гостей – туристы, которые приехали в безвизовый Гродно в составе организованных групп – а это сотни автобусов, пересекших границу, и тысячи заказанных туров.

Как рассказали в комитете экономики облисполкома, по итогам работы в январе-августе этого года экспорт туристических услуг в Гродненской области составил 9,3 миллиона долларов. Темп роста – 114,7 процентов.





Больше туристов – больше рабочих мест

Один из экономических эффектов действия безвизового режима – создание новых рабочих мест. За два года действия безвизового режима создано почти 600 новых рабочих мест в Гродно и окрестностях, открылось свыше 30 объектов общественного питания.

– Только с начала этого года в Гродно и Гродненском районе появилось 15 новых кафе, ресторанов, других подобных заведений. В более чем в 40 торговых объектах работает система Tax Free. До начала действия Указа №318 их было 9, – рассказали в управлении торговли и услуг Гродненского горисполкома.

Введение безвизового режима позволило привлечь внимание инвесторов к строительству новых объектов туристической индустрии. В Гродно и окрестностях работает 12 гостиниц и 3 хостела: 8 из них открылись в последние годы.

– До конца года в безвизовой зоне ожидаем открытие двух новых гостиниц и 5 хостелов на более чем 240 мест. Уже ведутся работы по реконструкции бывшей гостиницы «Гродно». Выкупивший здание китайский инвестор планирует создать здесь комплекс из 4-звездочного отеля на 110 номеров и ресторана с кухнями мира. Также в процессе реконструкции гостиница «Беларусь», – рассказывает начальник управления спорта и туризма облисполкома Олег Андрейчик.

Покупки и развлечения на сотни евро

Интересны туристам и белорусские товары. Представители туристических фирм отмечают, что за последний год корзина покупок безвизового иностранца значительно потяжелела. В ней, кроме гостиничных услуг и питания, – посещение музеев, выставок, спектаклей. Иностранцы покупают белорусские обувь, трикотаж, верхнюю одежду. Нарасхват продукты питания: сыр, творог, мясные изделия, сладости и алкоголь. Приезжают к нам, чтобы пополнить медицинскую аптечку.

– Покупательский чек сегодня в среднем несколько сотен евро. Среди туристов не только молодежь и пенсионеры, привозим и детей. Так вот даже у них с собой не менее сотни евро на траты в Гродно. Есть и туристы, которые приезжают исключительно на шопинг. Например, недавно привозили иностранцев, которые половину дня провели на Южном рынке в поисках обновок, – рассказали в туристической фирме «Зет».

Популярностью пользуется и производственный туризм. Участниками таких туров стали более 3 тысяч безвизовых туристов. Свыше тысячи иностранцев воспользовались безвизовым режимом, чтобы отдохнуть и оздоровиться в санаториях Гродно и Гродненского района, пройти лечение в поликлиниках и больницах областного центра.







Сайт Августовского канала, медицинский туризм

Серьезно изменилась и туристическая инфраструктура региона. В областном центре, его окрестностях стало больше навигационных, информационных объектов. Увеличилось количество событий, культурных, спортивных, анимационных мероприятий. В Гродно появились обзорные площадки, панорамный лифт, улицы украшают новые арт-объекты, малые архитектурные формы. Работает сайт grodnovisafree.by, посвященный безвизовому региону, открылся портал Августовского канала.





Большое внимание уделяется развитию велодвижения. Например, безвизовый регион веломаршрутами планируют связать с европейской сетью. В этом направлении сейчас реализуются два трансграничных проекта. Продолжается проработка возможности привлечения дополнительных рейсов, в Гродненский аэропорт. В перспективе появятся новые международные направления с железнодорожного вокзала.







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