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Стала доступной для скачивания песня «Time»

27.10.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Финальная версия песни «Time» официального представителя Беларуси на международном детском конкурсе песни «Евровидение-2018» Даниэля Ястремского доступна для прослушивания и скачивания в интернете.

Стала доступной для скачивания песня «Time»

Как рассказали представители команды Даниэля, финальная версия конкурсной песни «Time» и ее караоке-версия доступны для прослушивания, скачивания на всех цифровых платформах. Во время подготовки к финалу автором песни Кириллом Гудом несколько изменена аранжировка композиции. Именно с этим вариантом песни Даниэль выйдет на сцену «Минск-арены». Композиция стала более разнообразной, с вокальной точки зрения в том числе, и интересной. Вдвойне приятно, что европейские слушатели в комментариях в соцсетях позитивно восприняли новый вариант.

«НН».


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Теги: Минск
 
 
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Финальная версия песни «Time» официального представителя Беларуси на международном детском конкурсе песни «Евровидение-2018» Даниэля Ястремского доступна для...
 
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