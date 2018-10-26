Стала доступной для скачивания песня «Time»

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Финальная версия песни «Time» официального представителя Беларуси на международном детском конкурсе песни «Евровидение-2018» Даниэля Ястремского доступна для прослушивания и скачивания в интернете.





Как рассказали представители команды Даниэля, финальная версия конкурсной песни «Time» и ее караоке-версия доступны для прослушивания, скачивания на всех цифровых платформах. Во время подготовки к финалу автором песни Кириллом Гудом несколько изменена аранжировка композиции. Именно с этим вариантом песни Даниэль выйдет на сцену «Минск-арены». Композиция стала более разнообразной, с вокальной точки зрения в том числе, и интересной. Вдвойне приятно, что европейские слушатели в комментариях в соцсетях позитивно восприняли новый вариант.

«НН».