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От новых лимитов на посылки до изменений в Трудовой и Налоговый кодексы. Топ-6 обещаний властей
27.10.2018 10:56 — Разное | Виртуальный Брест
Власти обещают изменить Трудовой и Налоговый кодексы, пересмотреть схему уплаты взносов индивидуальными предпринимателями в ФСЗН. Из других обещаний — повысить лимиты на посылки из-за границы. FINANCE.TUT.BY составил топ обещаний властей, которые пока остаются на бумаге.
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Обещают переписать Трудовой кодекс
В Беларуси хотят
Работникам, которые находятся в трудовых отпусках по основному месту работы, хотят разрешить работать по совместительству полный рабочий день (смену). Такая возможность останется и за теми работниками, которые находятся в отпусках по инициативе нанимателя.
Нанимателям хотят разрешить временно переводить работников на другую работу, в том числе к другому нанимателю, на срок до 6 месяцев в течение календарного года. Для этого нужно письменное согласие работника.
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabаy.com
Сейчас временно переводить работников на другую работу можно в случае простоя и производственной необходимости. Эта возможность предусмотрена и в проекте изменений в ТК.
В новой редакции Трудового кодекса удалось также сохранить право за пенсионерами, которые потребовали расторжения трудового договора по причине виновных действий нанимателя, на получение компенсации в размере трехмесячной заработной платы.
Подготовили изменения в Налоговый кодекс
В Беларуси хотят
Со следующего года физлица, как планируется,
Разработаны также изменения и для тех, кто
Изменения для ИП: «Не работаешь — не платишь»
В Беларуси также планируются изменения для индивидуальных предпринимателей. Напомним, ранее ИП предлагали платить взносы в ФСЗН пропорционально отработанному времени в добровольном порядке, а не в обязательном. Эту инициативу
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
— Нормативно-правовой акт еще не вступил в силу. Его рассмотрение уже на завершающей стадии. Тем не менее поспешу успокоить предпринимателей, которые волнуются, что сумма платежа повысится, —
Могут повысить лимиты на посылки из-за границы
В Беларуси могут повысить лимиты на посылки — с нынешних 22 евро в месяц до 200 долларов. Об этом ранее
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY
«Есть предложение увеличить порог до 200 долларов и 31 килограмма. Сейчас прорабатывается проект указа, который будет внесен на рассмотрение главе государства», — заявил министр.
Напомним, ранее в ЕАЭС
С 2019 года нормы будут постепенно идти в сторону понижения. Так, уже в следующем году можно будет ввозить 50 килограммов товара, но на сумму не больше 1000 евро. В 2020-м — сумки туристов должны похудеть до 35 килограммов, а вещи в них подешеветь до 750 евро. В 2021 году привозить можно будет лишь 25 кило товаров не больше чем на 500 евро.
Если человек будет везти что-то сверх лимита, ему придется заплатить таможенную пошлину — 30% от стоимости товара, но не меньше 4 евро за каждый лишний или более дорогой килограмм.
Напомним, с 14 апреля 2016 года максимальная сумма посылок в Беларуси
Хотят возвращать деньги за подгузники для умерших инвалидов
В Минтруда ранее
— Вызывает озабоченность динамика численности получателей пособия для возмещения затрат на приобретение подгузников. Несопоставимое с ростом численности граждан, которые имеют право на его получение. В связи с этим мы поставили перед собой задачу в текущем году совместно с Министерством здравоохранения проанализировать адресность предоставления данного пособия. Кроме того, дополнительно будет отработан поднимаемый в обращениях граждан вопрос о выплате данного пособия семьям, осуществляющим уход за инвалидом в случае его смерти, — отмечала ранее министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.
Хотят повысить минималку. Сейчас уступаем почти всем соседям
Власти
Эти планы перенеслись на 2019−2020 годы. Это
Минимальную зарплату хотят сделать на уровне минимального потребительского бюджета. Так, МПБ для семьи из четырех человек с 1 августа 2018 года
Ранее в правительстве
Сейчас Беларусь заметно
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Власти обещают изменить Трудовой и Налоговый кодексы, пересмотреть схему уплаты взносов индивидуальными предпринимателями в ФСЗН. Из других обещаний — повысить...
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