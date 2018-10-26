Кто виноват в попадании нефтепродуктов в обводной канал реки Мухавец?

Как Zarya.by сообщала ранее , на водной глади обводного канала реки Мухавец возле Брестской крепости горожане заметили маслянистое пятно. Как оказалось, тут просочились нефтепродукты из ливневого коллектора.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60092.php

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Специалисты оперативно приступили к устранению возникшей проблемы. Учитывая тот факт, что площадь загрязнения оказалась небольшой – порядка 30 квадратных метров, его удалось быстро локализовать. Работники ДЭПа подсыпали пятно специальным сорбентом – веществом черного цвета, которое позволяет быстро впитывать нефтепродукты.

Что же касается происхождения источника загрязнения, то в данном вопросе не все так однозначно.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60092.php

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– Этой проблеме уже не один год, предыдущий подобный выброс нефтепродуктов здесь уже случался в 2016 году, – напомнил в беседе с корреспондентом Zarya.by начальник Брестской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Петр Брыш. – Раньше в этом районе работали несколько предприятий, в том числе располагалась нефтебаза. Но последнюю вряд ли можно винить в сложившейся ситуации. Ведь там нефтепродукты содержались в специальных резервуарах, датчики сразу бы зафиксировали все утечки. Кстати, во время Великой Отечественной войны неподалеку находились склады с топливом, и вполне возможно, что вещества попали в почву и достигли грунтовых вод. Как бы там ни было, в настоящее время что-то конкретное о реальном источнике загрязнения говорить сложно. Еще в 1990-е годы возникала проблема в связи с попаданием нефтепродуктов в водопровод. В результате исследования было обнаружено загрязнение грунтовых вод. И теперь, когда они поднимаются до уровня труб, то через стыки трубопровода и колодцев нефтепродукты попадают в канал.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60092.php

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Корреспонденты Zarya.by вчера побывали на месте загрязнения. Действительно, на поверхности воды можно легко различить пятно темного цвета, но занимает оно весьма небольшую площадь.

Более того, хорошо видно, что установлены заграждения с целью недопущения распространения веществ в канале, а сама маслянистая пленка засыпана сорбентом. Данная процедура будет проводиться до полного впитывания и устранения участка загрязнения. Помощь работникам ДЭПа окажут сотрудники МЧС . Им предстоит очистить обводной канал от илистой массы. При благоприятных погодных условиях пятно обещают устранить в течение нескольких недель.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60092.php

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В связи с попаданием нефтепродуктов в канал возникает закономерный вопрос об экологических последствиях данного инцидента.

– Вне всякого сомнения, когда такие вещества попадают в водоемы, то окружающей среде наносится вред. Но говорить о какой-то экологической катастрофе в нашем случае не приходится, – успокоил Петр Иванович. – Погибшей птицы и рыбы нет, все-таки загрязнена небольшая площадь и наблюдается невысокая концентрация вредных веществ. Ситуация конечно, неприятная, но мы делаем все возможное для ее устранения.

Между тем данную проблему планируется решить уже в ближайшее время. В этом районе продолжается строительство Западного обхода Бреста и прокладывается новый ливневый коллектор, который перенаправят к очистным сооружениям. Так что к концу нынешнего года или в начале следующего ситуацию кардинально изменят, чтобы подобных загрязнений не случалось.