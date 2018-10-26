ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кто виноват в попадании нефтепродуктов в обводной канал реки Мухавец?

27.10.2018 10:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Как Zarya.by сообщала ранее, на водной глади обводного канала реки Мухавец возле Брестской крепости горожане заметили маслянистое пятно. Как оказалось, тут просочились нефтепродукты из ливневого коллектора.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60092.php

Кто виноват в попадании нефтепродуктов в обводной канал реки Мухавец?

Специалисты оперативно приступили к устранению возникшей проблемы. Учитывая тот факт, что площадь загрязнения оказалась небольшой – порядка 30 квадратных метров, его удалось быстро локализовать. Работники ДЭПа подсыпали пятно специальным сорбентом – веществом черного цвета, которое позволяет быстро впитывать нефтепродукты. 

Что же касается происхождения источника загрязнения, то в данном вопросе не все так однозначно. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60092.php

Кто виноват в попадании нефтепродуктов в обводной канал реки Мухавец?

– Этой проблеме уже не один год, предыдущий подобный выброс нефтепродуктов здесь уже случался в 2016 году, – напомнил в беседе с корреспондентом Zarya.by начальник Брестской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Петр Брыш. – Раньше в этом районе работали несколько предприятий, в том числе располагалась нефтебаза. Но последнюю вряд ли можно винить в сложившейся ситуации. Ведь там нефтепродукты содержались в специальных резервуарах, датчики сразу бы зафиксировали все утечки. Кстати, во время Великой Отечественной войны неподалеку находились склады с топливом, и вполне возможно, что вещества попали в почву и достигли грунтовых вод. Как бы там ни было, в настоящее время что-то конкретное о реальном источнике загрязнения говорить сложно. Еще в 1990-е годы возникала проблема в связи с попаданием нефтепродуктов в водопровод. В результате исследования было обнаружено загрязнение грунтовых вод. И теперь, когда они поднимаются до уровня труб, то через стыки трубопровода и колодцев нефтепродукты попадают в канал. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60092.php

Кто виноват в попадании нефтепродуктов в обводной канал реки Мухавец?

Корреспонденты Zarya.by вчера побывали на месте загрязнения. Действительно, на поверхности воды можно легко различить пятно темного цвета, но занимает оно весьма небольшую площадь. 

Более того, хорошо видно, что установлены заграждения с целью недопущения распространения веществ в канале, а сама маслянистая пленка засыпана сорбентом. Данная процедура будет проводиться до полного впитывания и устранения участка загрязнения. Помощь работникам ДЭПа окажут сотрудники МЧС. Им предстоит очистить обводной канал от илистой массы. При благоприятных погодных условиях пятно обещают устранить в течение нескольких недель. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60092.php

Кто виноват в попадании нефтепродуктов в обводной канал реки Мухавец?

В связи с попаданием нефтепродуктов в канал возникает закономерный вопрос об экологических последствиях данного инцидента.

– Вне всякого сомнения, когда такие вещества попадают в водоемы, то окружающей среде наносится вред. Но говорить о какой-то экологической катастрофе в нашем случае не приходится, – успокоил Петр Иванович. – Погибшей птицы и рыбы нет, все-таки загрязнена небольшая площадь и наблюдается невысокая концентрация вредных веществ. Ситуация конечно, неприятная, но мы делаем все возможное для ее устранения. 

Между тем данную проблему планируется решить уже в ближайшее время. В этом районе продолжается строительство Западного обхода Бреста и прокладывается новый ливневый коллектор, который перенаправят к очистным сооружениям. Так что к концу нынешнего года или в начале следующего ситуацию кардинально изменят, чтобы подобных загрязнений не случалось.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 78
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как Zarya.by сообщала ранее, на водной глади обводного канала реки Мухавец возле Брестской крепости горожане заметили маслянистое пятно. Как оказалось, тут...
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотофакт: во время Форума регионов в Гомеле рекламируют туры в аннексированный Крым
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.10.2018
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика