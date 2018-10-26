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В Брестской крепости восстанавливают старые надписи на казармах
27.10.2018 10:56 — Разное | Виртуальный Брест
Летом 2018-го года на территории Кобринского укрепления Брестской крепости в историческом здании, которое несколько лет
Вместе с отреставрированным зданием штаба 125 стрелкового полка РККА начала оживать и территория вокруг. Заросшая и заброшенная местность у северо-западных ворот усилиями неравнодушных брестчан приводится в порядок.
Среди надписей — выдержки из конституции СССР, цитаты Ленина и Сталина.
В окнах можно увидеть фотографии обороняющихся защитников. Это уже современная попытка воссоздать атмосферу того времени в Бресте.
Есть еще над чем работать.
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Летом 2018-го года на территории Кобринского укрепления Брестской крепости в историческом здании, которое несколько лет восстанавливали от разрушения, открылся...
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