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В Брестской крепости восстанавливают старые надписи на казармах

27.10.2018 10:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Летом 2018-го года на территории Кобринского укрепления Брестской крепости в историческом здании, которое несколько лет восстанавливали от разрушения, открылся молодежный патриотический центр.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60091.php

В Брестской крепости восстанавливают старые надписи на казармах

Вместе с отреставрированным зданием штаба 125 стрелкового полка РККА начала оживать и территория вокруг. Заросшая и заброшенная местность у северо-западных ворот усилиями неравнодушных брестчан приводится в порядок.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60091.php

В Брестской крепости восстанавливают старые надписи на казармах

Среди надписей — выдержки из конституции СССР, цитаты Ленина и Сталина.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60091.php

В Брестской крепости восстанавливают старые надписи на казармах

В окнах можно увидеть фотографии обороняющихся защитников. Это уже современная попытка воссоздать атмосферу того времени в Бресте.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60091.php

В Брестской крепости восстанавливают старые надписи на казармах


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60091.php

В Брестской крепости восстанавливают старые надписи на казармах

Есть еще над чем работать.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60091.php

В Брестской крепости восстанавливают старые надписи на казармах


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60091.php

В Брестской крепости восстанавливают старые надписи на казармах


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60091.php

В Брестской крепости восстанавливают старые надписи на казармах


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60091.php

В Брестской крепости восстанавливают старые надписи на казармах

 
Теги: Брест
 
 
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Летом 2018-го года на территории Кобринского укрепления Брестской крепости в историческом здании, которое несколько лет восстанавливали от разрушения, открылся...
 
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