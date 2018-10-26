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БАТЭ в клубном рейтинге УЕФА выше "Милана", "Спартака", "Валенсии" и других именитых команд
Борисовский БАТЭ по-прежнему остается единственным представителем Беларуси в топ-100 клубного рейтинга УЕФА и находится выше многих именитых команд.
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Ниже БАТЭ в рейтинге находятся такие гранды, как испанская «Валенсия» (68-е место), итальянский «Милан» (79), российский «Спартак» из Москвы (87), а также такие именитые команды, как итальянская «Сампдория» (94), германский «Кельн» (102), французский «Бордо» (112) и другие.
Другие белорусские клубы расположились на следующих позициях:
… 122. «Динамо» Минск
… 227. «Шахтер» Солигорск
… 236. «Динамо» Брест
… 237. «Торпедо-БелАЗ» Жодино
… 238. «Неман» Гродно…
Всего в рейтинге 450 клубов.
Лучший украинский клуб донецкий «Шахтер» — на 12-й позиции, лучший представитель россии питерский «Зенит» — на 16-й.
Киевское «Динамо» под управлением бывшего наставника сборной Беларуси Александра Хацкевича расположилось на 21-й строке. Топ-30 замыкает московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко.
Возглавляют рейтинг испанские «Реал» и «Барселона», а также германская «Бавария».
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Борисовский БАТЭ по-прежнему остается единственным представителем Беларуси в топ-100 клубного рейтинга УЕФА и находится выше многих именитых команд.
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