Борисовский БАТЭ по-прежнему остается единственным представителем Беларуси в топ-100 клубного рейтинга УЕФА и находится выше многих именитых команд.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В обновленной классификации БАТЭ занимает 66-е место между хорватским «Динамо» из Загреба и немецким клубом «РБ Лейпциг».

Ниже БАТЭ в рейтинге находятся такие гранды, как испанская «Валенсия» (68-е место), итальянский «Милан» (79), российский «Спартак» из Москвы (87), а также такие именитые команды, как итальянская «Сампдория» (94), германский «Кельн» (102), французский «Бордо» (112) и другие.

Другие белорусские клубы расположились на следующих позициях:

… 122. «Динамо» Минск

… 227. «Шахтер» Солигорск

… 236. «Динамо» Брест

… 237. «Торпедо-БелАЗ» Жодино

… 238. «Неман» Гродно…

Всего в рейтинге 450 клубов.

Лучший украинский клуб донецкий «Шахтер» — на 12-й позиции, лучший представитель россии питерский «Зенит» — на 16-й.

Киевское «Динамо» под управлением бывшего наставника сборной Беларуси Александра Хацкевича расположилось на 21-й строке. Топ-30 замыкает московский ЦСКА под руководством белорусского тренера Виктора Гончаренко.

Возглавляют рейтинг испанские «Реал» и «Барселона», а также германская «Бавария».



Фото: ru.uefa.com