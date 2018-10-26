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Сильно болит спина: что делать и когда идти к врачу

27.10.2018 11:00 — Разное | Tut.by  
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После тренировки, сна в неудобной позе или целого дня на ногах — причин, почему может заболеть спина, очень и очень много. Когда можно просто принять обезболивающее, а когда нужно скорее бежать к врачу, рассказал The Challenger врач-невролог Юрий Елисеев.


Источник: unsplash.com

— По статистике, у 84% людей хотя бы раз в жизни болела спина. Позвоночник и окружающие его мышцы — часть опорно-двигательного аппарата. Следовательно, их повреждение часто сопровождается болью, которая может возникать после наклонов или поворотов головы и тела и ослабевать в покое. Анатомически позвоночник представлен чередующимися позвонками и межпозвонковыми дисками. Последние со временем подвержены процессу дегенерации, что приводит к формированию протрузий и грыж. Эти структуры могут сами стать причиной боли, а могут вызывать боль посредством сдавления соседних структур — нервных корешков и связок позвоночника. В ряде случаев они способны вызывать стеноз (сужение) позвоночного канала (пространства, в котором располагается спинной мозг).

Помимо прочего, позвонки соединены парными фасеточными суставами, структурой более жёсткой, чем межпозвонковый диск. Их повреждение в 15−65% случаев вызывает боль в спине. До 30% болей в пояснице обусловлено поражением крестцово-подвздошного сочленения — парной структурой, соединяющей крестец и кости таза. В конечном счёте любое раздражение повышает тонус мышц вокруг, что с течением времени вызывает отдельный миофасциальный синдром.

Как правило, к болям в спине приводит физическая нагрузка, особенно в тех случаях, когда она выражена или интенсивна, или когда она производится в неестественной позе, или когда сопряжена с длительным нахождением в вынужденном положении, например, за рулём автомобиля или за рабочим столом. Большое значение имеют вес тела и физическая подготовка человека, так как тяжесть нагрузки всегда относительна.

Когда боль в спине должна насторожить


Источник: unsplash.com

Чаще всего боль в спине проходит сама и не требует большего лечения, чем приём анальгетиков. Однако желательно на следующем приёме сообщить врачу, что вы испытываете боль, и рассказать, как вы с ней справляетесь. Однако иногда, в сложных случаях, боль сопровождается неврологическим дефицитом, к которому врачи относят слабость или онемение в конечностях, а также нарушения мочеиспускания или стула. В таком случае консультация врача обязательна.

Стоит насторожиться, если боль не связана с движением или не снимается анальгетиками в течение нескольких недель. Такая боль может говорить о серьёзном патологическом процессе, требующем дополнительного обследования.

Как понять, что боль в спине не связана с позвоночником

Довольно много заболеваний могут приводить к болям в спине. Среди них — мочекаменная болезнь, панкреатит, язвенная болезнь и грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Порой установить точную причину нелегко. Если боль возникает после приёма пищи, похода в туалет, сопровождается тошнотой, изменением цвета стула или мочи, патологическими выделениями и не ослабевает в покое, следует подумать о заболевании внутренних органов. Насторожиться нужно, если началась лихорадка, появилась сыпь на коже или незадолго до начала болей произошла травма. Особенно внимательными стоит быть людям с высоким риском переломов и при подозрении на онкологическое заболевание. Если консервативная терапия долго не помогает, это тоже тревожный знак. Во всех остальных случаях прогноз благоприятный, диагностика минимальна, а лечение стандартно.

К какому врачу обращаться с болью в спине и какие исследования нужны


Источник: unsplash.com

Большинство болей в спине могут наблюдать и лечить терапевты. Однако если стандартная терапия не даёт эффекта, а состояние ухудшается, требуются консультации специалистов, например невролога, уролога или гинеколога. В сложных случаях понадобится одновременное участие как узкого профильного специалиста, так и терапевта. Это нужно для оценки рисков непереносимости терапии и лекарственных взаимодействий.

Наиболее информативными исследованиями остаются методы магнитно-резонансной и рентгеновской компьютерной томографии, а также электромиография.

Как предотвратить боль в спине и пояснице

Однажды возникнув, боль в спине даст рецидив. Это обусловлено анатомическими особенностями и современным образом жизни. Наш позвоночник формировался миллионы лет совершенно в других условиях, ему не свойственно длительное нахождение за рабочим столом или за рулём автомобиля. Усугубляет ситуацию и то, что в последнее столетие увеличились средняя масса тела человека и продолжительность его жизни. Кроме того, восприятие боли обостряют стресс, тревога и депрессия.
Лучшая профилактика — укрепление опорно-двигательного аппарата и снижение массы тела. Нужно нормализовать режим дня, высыпаться, учиться справляться со стрессом, вести активный образ жизни и заниматься спортом. Кроме того, важно вовремя обращаться к врачу, чтобы выявлять деформации и нестабильность позвоночника, лечить травмы, инфекции, а также замечать дегенеративные изменения.

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После тренировки, сна в неудобной позе или целого дня на ногах - причин, почему может заболеть спина, очень и очень много.
 
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