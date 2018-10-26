Мошенница после выхода из колонии вселилась в конфискованный у нее дом

В сентябре 2015 года Ш. была осуждена за мошенничество в особо крупном размере. Ей дали 3 года 9 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. В доход государства отошел жилой дом, который Ш. купила на деньги, добытые преступным путем, сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси.

Однако после условно-досрочного освобождения из исправительной колонии женщина в июле 2017 года неправомерно вселилась в конфискованный дом. Прокурор Гродненского района в интересах государства обратился в суд с исковым заявлением о выселении последней. Суд иск удовлетворил.