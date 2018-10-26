ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мошенница после выхода из колонии вселилась в конфискованный у нее дом

27.10.2018 10:43 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Мошенница после выхода из колонии вселилась в конфискованный у нее дом
Фото из открытых источников

В сентябре 2015 года Ш. была  осуждена за мошенничество в особо крупном размере. Ей дали 3 года 9 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. В доход государства отошел жилой дом, который Ш. купила на деньги, добытые преступным путем, сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси.

Однако после условно-досрочного освобождения из исправительной колонии женщина в июле 2017 года неправомерно вселилась в конфискованный дом. Прокурор Гродненского района в интересах государства обратился в суд с исковым заявлением о выселении последней. Суд иск удовлетворил.

К слову, уже состоялись повторные торги по продаже конфискованного объекта недвижимости. Жилой дом был реализован победителю аукциона. 

Мошенница после выхода из колонии вселилась в конфискованный у нее дом
У жителя Гродно конфисковали взятый его сожительницей в кредит BMW Х5
Подробнее

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд постановил выселить женщину из дома в д. Коробчицы без предоставления другого жилого помещения и взыскать с нее государственную пошлину в доход государства.
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин - об истинных мучениках и Лукашенко - о настоящих "мужиках". Топ-5 цитат недели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика