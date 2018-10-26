Гендиректор МАЗа Катеринич поставил задачу выиграть «Дакар-2019»

Амбициозная цель поставлена неспроста: победа станет отличным подарком для предприятия к 75-летию, которое завод отпразднует в будущем году.









Экипажи «МАЗ-СПОРТавто» участвуют в ралли «Дакар» с 2012 года. В нынешнем году «МАЗ» под управлением пилота Сергея Вязовича занял в ралли второе место. "Дакар-2019" пройдет в январе 2019 года.



