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Гендиректор МАЗа Катеринич поставил задачу выиграть «Дакар-2019»
Перед командой «МАЗ-СПОРТавто» стоит задача одержать победу в ралли-марафон Дакар-2019. Об этом заявил во время выездного заседания на ОАО «МАЗ» «Депутатского клуба» генеральный директор предприятия Дмитрий Катеринич.
Амбициозная цель поставлена неспроста: победа станет отличным подарком для предприятия к 75-летию, которое завод отпразднует в будущем году.
Экипажи «МАЗ-СПОРТавто» участвуют в ралли «Дакар» с 2012 года. В нынешнем году «МАЗ» под управлением пилота Сергея Вязовича занял в ралли второе место. "Дакар-2019" пройдет в январе 2019 года.
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Перед командой «МАЗ-СПОРТавто» стоит задача одержать победу в ралли-марафон Дакар-2019. Об этом заявил во время выездного заседания на ОАО «МАЗ» «Депутатского...
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