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Услужил! Карлюкевич о предложении украинского вице-премьера выступать по-белорусски: У нас два государственных языка

27.10.2018 11:05 — Разное | Партизан  
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В Беларуси два государственных языка — белорусский и русский, и каждый сам делает выбор, на каком из них говорить, так глава министерства информации Беларуси Александр Карлюкевич прокомментировал «РИА Новости» заявление украинского вице-премьера Геннадия Зубко.

Ранее вице-премьер, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко на форуме регионов Беларуси и Украины в Гомеле обратился к белорусским участникам мероприятия с предложением выступать на белорусском языке. Сам Зубко говорил по-украински. А вот белорусские чиновники продолжали говорить по-русски.


 
Теги: Гомель
 
 
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В Беларуси два государственных языка — белорусский и русский, и каждый сам делает выбор, на каком из них говорить, так глава министерства информации Беларуси...
 
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