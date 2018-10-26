Хоккей. В главной юниорской лиге США остался только один белорус

19-летний защитник «Сидар-Рапидс» Дмитрий Дерябин в 5 матчах набрал 1 (1+0) очко, при показателе полезности «+4». Напомним, что игрок обороны был обменян в эту команду перед сезоном из «Трай-Сити».





18-летний защитник Артем Борщев в 6 матчах за «Трай-Сити» набрал 4 минуты штрафа, после чего покинул клуб. Сейчас хоккеист находится без команды.





Напомним, что на драфте USHL в 15-м раунде под 240-м номером «Янгстаун» выбрал 17-летнего форварда Игната Белова, однако он пока не сыграл ни одного матча.



