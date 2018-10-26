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Что французские банки имеют против Беларуси?

27.10.2018 10:57 — Разное | Партизан  
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За последние 5 лет товарооборот между Беларусью и Францией упал в 1,5 раза.

О том, какие сложности наблюдаются сегодня в развитии двусторонних экономических отношений между Беларусью и Французской Республикой, агентству «Минск-Новости» рассказал посол Беларуси во Франции Павел Латушко.

«В осуществлении платежей между белорусскими и французскими компаниями. Очень часто французские банки ограничивают возможность предоплаты или оплаты оборудования, которое заказывают белорусские компании у французских производителей. У нас это вызывает удивление, потому как мы покупаем французскую продукцию, которая необходима нам для развития нашей промышленности и сферы экономики, но банки Франции становятся сдерживающим фактором, – сказал Латушко. – Во-вторых, очень часто французские телекоммуникационные компании не обеспечивают должного уровня связи. Например, несколько месяцев назад с французского номера, находясь в Испании, позвонить в Беларусь было невозможно. Сегодня эта проблема решена. Это очень важный фактор для бизнеса. Потому как сегодня нужны быстрые коммуникации, быстрые переговоры и быстрое принятие решения. Сдерживающим фактором является и то, что в Беларуси сотрудники многих компаний не владеют французским языком. Французы на разных уровнях международного общения всегда поддерживают родной язык. Белорусам необходимо это понимать и принимать».

 
Теги: Минск
 
 
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За последние 5 лет товарооборот между Беларусью и Францией упал в 1,5 раза.
 
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