Фотофакт: во время Форума регионов в Гомеле рекламируют туры в аннексированный Крым









Так, на троллейбусах в Гомеле можно увидеть рекламу ежедневных рейсов в Симферополь, которые организует компания «БелЭкспресс». Компания занимается пассажирскими перевозками в Крым. На их сайте vkrim.by сообщается, что автобусы после выезда из Беларуси «движутся исключительно по территории Российской Федерации».





Отметим, что заезд в Крым через Россию считается в Украине нарушением государственной границы. По украинским законам, белорусы могут попасть на аннексированную территорию только через Украину и по специальному разрешению. Въезд в Крым через территорию России считается нарушением государственной границы Украины: за это можно на несколько лет стать невъездными в страну, получить штраф или до пятнадцати суток ареста. Попасть в Крым с туристической целью через Украину невозможно – на это не выдадут спецразрешение.



