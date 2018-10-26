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Белгидромет выселили за город
Государственное учреждение «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» меняет прописку и переезжает с пр. Независимости, 110, на новую площадку. Об этом корреспонденту агентства
Напомним, что Белгидромет решили выселять из центра города в связи со строительством «Газпромцентра», которое в итоге то идет, то останавливается.
- Планы по переезду организации были давно. Они связаны с изменением условий работы центра из-за нынешней застройки в районе пр. Независимости, — объяснил В. Косовец. — Там по соседству появились такие крупные объекты, как Национальная библиотека и Александров пассаж. Сейчас строится комплекс «Газпромцентр», возводится жилье. Белгидромету в таких условиях проблематично проводить наблюдения за погодой. Метеорологам нужна площадка с определенными характеристиками, ровным рельефом, не застроенная, без высотных зданий по соседству. Поэтому для учреждения подобрали участок на свободной территории между жилым районом Восточный и трассой Заславль — Колодищи, на землях, которые ранее принадлежали Министерству обороны.
— Комплекс планируется ввести в эксплуатацию на следующей неделе, — уточнил В. Косовец. — Так что сотрудники могут готовиться к новоселью.
Что касается здания на пр. Независимости, то оно пока по-прежнему остается зарегистрированным за Белгидрометом.
— Как его использовать в дальнейшем, будет решаться. С учетом переезда организации будем смотреть, как более эффективно задействовать эту территорию, — добавил собеседник.
Явно в аренду сдадут или продадут :) Уж больно место хорошее.
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Государственное учреждение «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» меняет прописку и...
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