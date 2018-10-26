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Белгидромет выселили за город

27.10.2018 10:50 — Разное | Партизан  
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Государственное учреждение «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» меняет прописку и переезжает с пр. Независимости, 110, на новую площадку. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщил заместитель главы администрации Первомайского района Василий Косовец.

Напомним, что Белгидромет решили выселять из центра города в связи со строительством «Газпромцентра», которое в итоге то идет, то останавливается. 

- Планы по переезду организации были давно. Они связаны с изменением условий работы центра из-за нынешней застройки в районе пр. Независимости, — объяснил В. Косовец. — Там по соседству появились такие крупные объекты, как Национальная библиотека и Александров пассаж. Сейчас строится комплекс «Газпромцентр», возводится жилье. Белгидромету в таких условиях проблематично проводить наблюдения за погодой. Метеорологам нужна площадка с определенными характеристиками, ровным рельефом, не застроенная, без высотных зданий по соседству. Поэтому для учреждения подобрали участок на свободной территории между жилым районом Восточный и трассой Заславль — Колодищи, на землях, которые ранее принадлежали Министерству обороны.

— Комплекс планируется ввести в эксплуатацию на следующей неделе, — уточнил В. Косовец. — Так что сотрудники могут готовиться к новоселью.

Что касается здания на пр. Независимости, то оно пока по-прежнему остается зарегистрированным за Белгидрометом.

— Как его использовать в дальнейшем, будет решаться. С учетом переезда организации будем смотреть, как более эффективно задействовать эту территорию, — добавил собеседник.

Явно в аренду сдадут или продадут :) Уж больно место хорошее.
 
Теги: Минск
 
 
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Государственное учреждение «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» меняет прописку и...
 
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