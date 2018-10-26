В Минске судят группу мошенников с автостраховками

Перед судом предстали 11 человек, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное в крупном размере).





По данным следствия, обвиняемые инсценировали дорожно-транспортные происшествия. Имитируя страховые случаи путем умышленного повреждения автомобилей, фигуранты предоставляли недостоверные сведения в страховые компании и обманом получали денежные компенсации.





В марте суд Ленинского района Минска вынес обвинительный приговор в отношении 17 человек, которые также инсценировали ДТП ради страховки. Согласно приговору суда все обвиняемые признаны виновными в мошенничестве и приговорены к различным срокам наказания.



