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В Минске судят группу мошенников с автостраховками
В суде Ленинского района Минска началось рассмотрение уголовного дела в отношении группы мошенников в сфере автострахования, сообщает
Перед судом предстали 11 человек, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное в крупном размере).
По данным следствия, обвиняемые инсценировали дорожно-транспортные происшествия. Имитируя страховые случаи путем умышленного повреждения автомобилей, фигуранты предоставляли недостоверные сведения в страховые компании и обманом получали денежные компенсации.
В марте суд Ленинского района Минска вынес обвинительный приговор в отношении 17 человек, которые также инсценировали ДТП ради страховки. Согласно приговору суда все обвиняемые признаны виновными в мошенничестве и приговорены к различным срокам наказания.
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В суде Ленинского района Минска началось рассмотрение уголовного дела в отношении группы мошенников в сфере автострахования, сообщает БЕЛТА.
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