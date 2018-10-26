|
IBU опроверг слухи о возможном возвращении в биатлон гонок патрулей
Международный союз биатлонистов (IBU) опроверг слухи о возможном возвращении в биатлон гонок патрулей.
Об этом на семинаре в Праге сообщил глава техкомитета IBU Кристоф Вассало.
IBU даже не рассматривал вопрос о возвращении гонок патрулей, так что никаких работ в данном направлении не ведется.
Гонка патрулей входила в программу Олимпиад с 1924 по 1948 год.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международный союз биатлонистов (IBU) опроверг слухи о возможном возвращении в биатлон гонок патрулей.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)