IBU опроверг слухи о возможном возвращении в биатлон гонок патрулей

Об этом на семинаре в Праге сообщил глава техкомитета IBU Кристоф Вассало.





IBU даже не рассматривал вопрос о возвращении гонок патрулей, так что никаких работ в данном направлении не ведется.





Гонка патрулей входила в программу Олимпиад с 1924 по 1948 год.