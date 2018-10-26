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IBU опроверг слухи о возможном возвращении в биатлон гонок патрулей

27.10.2018 10:34 — Разное | Партизан  
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Международный союз биатлонистов (IBU) опроверг слухи о возможном возвращении в биатлон гонок патрулей.

Об этом на семинаре в Праге сообщил глава техкомитета IBU Кристоф Вассало.

IBU даже не рассматривал вопрос о возвращении гонок патрулей, так что никаких работ в данном направлении не ведется. 

Гонка патрулей входила в программу Олимпиад с 1924 по 1948 год.
 
 
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Международный союз биатлонистов (IBU) опроверг слухи о возможном возвращении в биатлон гонок патрулей.
 
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