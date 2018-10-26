Солиста Венской оперы госпитализировали в Минске





"Ночью 25 октября Григория с сильным приступом язвенной болезни желудка срочно госпитализировали в одну из минских клиник. Сейчас он чувствует себя

удовлетворительно и продолжает лечение дома. Григорий просит прощения у зрителей за причиненные неудобства, и приглашает на свой концерт 16 февраля. Билеты можно сдать или обменять у билетных операторов или в кассе Белгосфилармонии", - рассказал В.Рузов.





Бенефис Григория Полищука будет посвящен 30-летию его творческой деятельности. Артиста нечасто можно увидеть на концертных площадках Беларуси. Плотный график гастролей по Австрии, Швейцарии и Германии расписан на несколько лет вперед.





За 30 лет артист успел спеть на лучших концертных площадках Европы, в ведущих оперных театрах. Он пел с Паваротти и Образцовой, а балерина Майя Плисецкая называла Г.Полищука своим любимым певцом. Несмотря на плотный гастрольный график свой бенефис тенор решил отметить в родной Беларуси.





Григорий Полищук - уникальный вокалист, который умеет совмещать эстрадную и академическую манеру пения, этот завораживающий стиль исполнения, также присущий коллективам "IL DIVO", "КВАДРО", "Хор Турецкого", певцам Джошуа Гробану и Николаю Баскову, носит красивое название "Классик опера-кроссовер". Жанр сегодня входит в число самых востребованных на крупнейших концертных площадках.





Григорий Полищук исполнит неаполитанские песни, зажигательные хиты итальянской эстрады из репертуара Андрэа Бочелли, Лучано Паваротти и Джошуа Гробана, а также представит премьеры своих новых песен из альбома, написанного в сотрудничестве с композитором Вадимом Рузовым. В концерте участвуют приглашенные звезды белорусской и российской эстрады, друзья и ученики маэстро.



