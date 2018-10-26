В правительстве создана рабочая группа по развитию ипотеки в Беларуси

Распоряжением главы правительства от 25 октября создана рабочая группа, которая займется вопросами развития ипотеки в Беларуси. Возглавил группу вице-премьер Владимир Кухарев, сообщили в пресс-службе правительства.





До 1 декабря этого года группа должна представить свои предложения по развитию ипотеки в стране, а также «аналитические материалы по финансовой модели системы жилищных строительных сбережений, совершенствованию законодательства в целях стимулирования использования банками ипотечного жилищного кредитования как основного способа обеспечения исполнения обязательств по жилищным кредитам».



