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В правительстве создана рабочая группа по развитию ипотеки в Беларуси

27.10.2018 10:00 — Разное | Партизан  
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До 1 декабря группа должна представить главе правительства «конкретные предложения, направленные на внедрение системы жилищных строительных сбережений и развитие ипотечного жилищного кредитования».

Распоряжением главы правительства от 25 октября создана рабочая группа, которая займется вопросами развития ипотеки в Беларуси. Возглавил группу вице-премьер Владимир Кухарев, сообщили в пресс-службе правительства. 

До 1 декабря этого года группа должна представить свои предложения по развитию ипотеки в стране, а также «аналитические материалы по финансовой модели системы жилищных строительных сбережений, совершенствованию законодательства в целях стимулирования использования банками ипотечного жилищного кредитования как основного способа обеспечения исполнения обязательств по жилищным кредитам».

 
 
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До 1 декабря группа должна представить главе правительства «конкретные предложения, направленные на внедрение системы жилищных строительных сбережений и...
 
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