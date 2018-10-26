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Рукопожатный? Путин приглашен в Вашингтон
Пока неясно, принял ли российский лидер это приглашение
Белый дом пригласил российского президента Владимира Путина в Вашингтон.
Об этом сообщил в пятницу советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который находится с визитом в Тбилиси.
Трамп и Путин несколько раз встречались на полях международных мероприятий, но провели лишь одну двустороннюю встречу, которая прошла в столице Финляндии в июле.
«Мы пригласили президента Путина в Вашингтон», – заявил Болтон в грузинской столице.
Пока неясно, принял ли российский лидер это приглашение, пишет
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Ранее Болтон заявил в эксклюзивном интервью Армянской службе «Радио Свобода / Радио Свободная Европа», что, по его мнению встречи между российскими и американскими официальными лицами очень полезны.
«Я убежден, что подход России к внешней политики обусловлен ее национальными интересами, – сказал Болтон, который приехал на Кавказ из Москвы. – И я считаю, что у нас с Россией успешно идут дела, когда обе стороны прямо обозначают свои национальные интересы. Иногда нам просто не удается достичь договоренности, но иногда, обсудив некоторые из этих вопросов, мы можем прийти к соглашению».
Болтон также отметил, что Путин приглашен посетить Вашингтон после нового года.
После саммита в Хельсинки оппоненты Трампа и даже некоторые его товарищи по Республиканской партии критиковали его за слишком податливое поведение с Путиным.
Тема визита Путина в США имеет особую остроту в связи с выводами американской разведки о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года с целью помочь победе Трампа. Москва эти обвинения отвергает.
Трамп не раз говорил, что в интересах США необходимо установить стабильные рабочие отношений с Путиным.
Трамп и Путин также планируют встретиться 11 ноября в Париже, на полях мероприятий по случаю столетия окончания Первой мировой войны.
Болтон, выступая на пресс-конференции в Грузии, отметил, что парижская встреча будет недолгой. Он не объяснил почему.
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Пока неясно, принял ли российский лидер это приглашение
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