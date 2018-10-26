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Рукопожатный? Путин приглашен в Вашингтон

27.10.2018 09:49 — Разное | Партизан  
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Пока неясно, принял ли российский лидер это приглашение

Белый дом пригласил российского президента Владимира Путина в Вашингтон.

Об этом сообщил в пятницу советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который находится с визитом в Тбилиси.

Трамп и Путин несколько раз встречались на полях международных мероприятий, но провели лишь одну двустороннюю встречу, которая прошла в столице Финляндии в июле.

«Мы пригласили президента Путина в Вашингтон», – заявил Болтон в грузинской столице.

Пока неясно, принял ли российский лидер это приглашение, пишет Русская служба «Голоса Америки»
.

Ранее Болтон заявил в эксклюзивном интервью Армянской службе «Радио Свобода / Радио Свободная Европа», что, по его мнению встречи между российскими и американскими официальными лицами очень полезны.

«Я убежден, что подход России к внешней политики обусловлен ее национальными интересами, – сказал Болтон, который приехал на Кавказ из Москвы. – И я считаю, что у нас с Россией успешно идут дела, когда обе стороны прямо обозначают свои национальные интересы. Иногда нам просто не удается достичь договоренности, но иногда, обсудив некоторые из этих вопросов, мы можем прийти к соглашению».

Болтон также отметил, что Путин приглашен посетить Вашингтон после нового года.

После саммита в Хельсинки оппоненты Трампа и даже некоторые его товарищи по Республиканской партии критиковали его за слишком податливое поведение с Путиным.

Тема визита Путина в США имеет особую остроту в связи с выводами американской разведки о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года с целью помочь победе Трампа. Москва эти обвинения отвергает.

Трамп не раз говорил, что в интересах США необходимо установить стабильные рабочие отношений с Путиным.


Трамп и Путин также планируют встретиться 11 ноября в Париже, на полях мероприятий по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

Болтон, выступая на пресс-конференции в Грузии, отметил, что парижская встреча будет недолгой. Он не объяснил почему. 


 
 
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Пока неясно, принял ли российский лидер это приглашение
 
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