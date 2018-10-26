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Из Беларуси депортировали известного в Украине бизнесмена, которого Россия считает террористом

27.10.2018 09:44 — Разное | Партизан  
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В Минске задержали и депортировали с территории Беларуси известного в Украине бизнесмена Николая Латанского, пишет «Радыё Свабода».

Из Беларуси депортировали известного в Украине бизнесмена, которого Россия считает террористом
Его задержали поздно вечером 23 октября в отеле «Славянский», что рядом с Минск-Ареной. 

«По дороге в РУВД я подозревал, что именно моя публичная позиция, направленная против политики России в Украине, и может быть причиной, но я не мог себе даже представить, чтобы обвинение было сформулировано таким образом: «Латанский Николай Витальевич принадлежит к террористической экстремистской вооруженной организации, которая осуществляет подрывную деятельность на территории России»», — написал на своей странице в Facebook украинский бизнесмен.

По его словам, сотрудники минской милиции относились к нему вежливо и с уважением, но очень долго выясняли телефоном в разных ведомствах, что с ним делать: «И тут я отчетливо слышу, как сотрудник, который получает по телефону распоряжение, повторяет вслух то, что слышит на другом конце провода: «Выписать «нежелательный» и отпустить?».

Николая Латанского отпустили с приказом до 24 октября покинуть территорию Беларуси. В Украину он возвращался на автомобиле вместе со своей женой Татьяной. «Никогда я так сильно не стремился на родину. Украина — свободная страна. В очередной раз я всем сердцем почувствовал, что направление, в котором движется моя родина, каким бы сложным ни было это движение, — единственно правильное. И я счастлив, что живу в Украине», — признался бизнесмен.

Николай Латанский также сообщил, что при помощи российского адвоката Марка Фейгина планирует начать судебный процесс в деле восстановления своих прав. «Хотя до сих пор дело остается очень непростым. А, точнее, еще никто не выиграл суд против ФСБ государства Россия», — добавил он.

Перед своей поездкой в Минск он анонсировал ряд встреч — в Олимпийском комитете Беларуси и с «людьми, которые готовят белорусских спортсменов к Олимпиаде в Токио в 2020 году».

Николай Латанский считается основателем индустрии коучинга в лидерстве. Он создал движение «Настоящий успех» и собственную академию. За все время деятельности он выступал в 23 странах мира, собирая залы до тысячи человек.




 
Теги: Минск
 
 
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В Минске задержали и депортировали с территории Беларуси известного в Украине бизнесмена Николая Латанского, пишет «Радыё Свабода».
 
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