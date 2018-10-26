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Футболистки "Минска" вышли в финал Балтийской лиги

27.10.2018 11:09 — Разное | Tut.by  
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Футболистки «Минска» 26 октября одержали крупную победу в полуфинале Балтийской лиги над эстонской командой «Пярну» со счетом 8:0, сообщает официальный сайт ФК «Минск».


С мячом Юлия Дубень. Фото: fcminsk.by

Голы в составе белорусской команды забили Анастасия Шуппо (2 мяча), Эмуедж Огбйаигбевха (2), Юлия Дубень (2), Надеж Сиссе и Алина Васильева.

28 октября в финальном матче «Минск» встретится с чемпионом Литвы командой «Гинтра Университетас».

 
Теги: Минск
 
 
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Футболистки "Минска" одержали крупную победу в полуфинале Балтийской лиги над эстонской командой "Пярну" со счетом 8:0.
 
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