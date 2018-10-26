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Футболистки "Минска" вышли в финал Балтийской лиги
Футболистки «Минска» 26 октября одержали крупную победу в полуфинале Балтийской лиги над эстонской командой «Пярну» со счетом 8:0, сообщает официальный
Голы в составе белорусской команды забили Анастасия Шуппо (2 мяча), Эмуедж Огбйаигбевха (2), Юлия Дубень (2), Надеж Сиссе и Алина Васильева.
28 октября в финальном матче «Минск» встретится с чемпионом Литвы командой «Гинтра Университетас».
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Футболистки "Минска" одержали крупную победу в полуфинале Балтийской лиги над эстонской командой "Пярну" со счетом 8:0.
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