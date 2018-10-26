ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дорожники и автомобилисты Быховщины отметят в воскресенье свой профессиональный праздник

27.10.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

 

Утро в Быховском филиале «Автопарк №6» ОАО «Могилевоблавтотранс» спокойным и размеренным не назовешь. Здесь кипит жизнь, сдобренная урчанием двигателей. По кабинам крупногабаритной техники рассаживаются водители. Самое время становиться на маршрут.

Дорожники и автомобилисты Быховщины отметят в воскресенье свой профессиональный праздник

Для водителей профессиональный праздник — День автомобилиста и дорожника — дата, выделенная красным цветом лишь в календаре. Отмечать ее за столом приходится редко: работа такая.

Взять тех же шоферов маршрутных автобусов. Их смена часто выпадает на праздники и выходные, а расписание трудовых будней выведено на специальных табличках на каждой автобусной остановке.

Водитель зеленого красавца Михаил Курпаченко — ветеран транспортной организации. И дело здесь вовсе не в возрасте, а в стаже. За рулем он около сорока лет. Из них 13 — на городском маршруте. Без аварий и ДТП.

Водительский опыт — дело важное. А приобретенными за годы навыками нужно обязательно делиться с более молодыми коллегами. «Юноша» — так, шутя, называет шофер со стажем коллегу по рулю — Дениса Кузьмицкого. В делах водительских последний еще действительно новичок.

Сразу работал на самосвале, а отучившись на категорию «Д», пересел на автобус. Денис признается: возить людей — миссия в разы более ответственная. Но с ней он справляется достойно.

Две минуты. Как правило, именно столько уходит у водителей городского общественного транспорта на преодоление расстояния от остановочного пункта А  в точку Б. Оба стараются успеть вовремя. Чтобы гостеприимно распахнуть двери своих автобусов перед пассажирами.

Цифры «МП»:

20 автобусов, 9 самосвалов, 6 тягачей — таков транспортный «состав» Автопарка №6.

Между Сергеем Автушенко и Сергеем Лемешко из ДРСУ-196 много схожего. Мало того, что тезки, так еще и стаж работы в дорожной организации у обоих одинаковый — по 13 лет на каждого.


Дорожники и автомобилисты Быховщины отметят в воскресенье свой профессиональный праздник

Рабочее транспортное средство тоже одно на двоих: Сергеи — машинисты асфальтоукладчика.

Этот мощный красавец издали бросается в глаза внушительными габаритами. Хоть эта техника и пополнила машинный двор ДРСУ совсем недавно — в апреле — она уже успела не только «подлечить» местные дороги, но и улучшить состояние покрытия полотна других районов Могилевщины.

Сергей Автушенко и Сергей Лемешко работают в паре. Первый следит за автоматикой, второй управляет асфальтоукладчиком. Впрочем, машинисты с улыбкой замечают: для них поменяться обязанностями — не проблема. Справятся! Это точно, «асфальтобетонно»!

Алеся МУХАЧЕВА.

 

 

 

 

 

 
 
Ссылка на источник 96
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Утро в Быховском филиале «Автопарк №6» ОАО «Могилевоблавтотранс» спокойным и размеренным не назовешь. Здесь кипит жизнь, сдобренная урчанием двигателей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Весной 2019 года откроют новую развязку на Дзержинского
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.10.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика