Дорожники и автомобилисты Быховщины отметят в воскресенье свой профессиональный праздник

Утро в Быховском филиале «Автопарк №6» ОАО «Могилевоблавтотранс» спокойным и размеренным не назовешь. Здесь кипит жизнь, сдобренная урчанием двигателей. По кабинам крупногабаритной техники рассаживаются водители. Самое время становиться на маршрут.





Для водителей профессиональный праздник — День автомобилиста и дорожника — дата, выделенная красным цветом лишь в календаре. Отмечать ее за столом приходится редко: работа такая.

Взять тех же шоферов маршрутных автобусов. Их смена часто выпадает на праздники и выходные, а расписание трудовых будней выведено на специальных табличках на каждой автобусной остановке.

Водитель зеленого красавца Михаил Курпаченко — ветеран транспортной организации. И дело здесь вовсе не в возрасте, а в стаже. За рулем он около сорока лет. Из них 13 — на городском маршруте. Без аварий и ДТП.

Водительский опыт — дело важное. А приобретенными за годы навыками нужно обязательно делиться с более молодыми коллегами. «Юноша» — так, шутя, называет шофер со стажем коллегу по рулю — Дениса Кузьмицкого. В делах водительских последний еще действительно новичок.

Сразу работал на самосвале, а отучившись на категорию «Д», пересел на автобус. Денис признается: возить людей — миссия в разы более ответственная. Но с ней он справляется достойно.

Две минуты. Как правило, именно столько уходит у водителей городского общественного транспорта на преодоление расстояния от остановочного пункта А в точку Б. Оба стараются успеть вовремя. Чтобы гостеприимно распахнуть двери своих автобусов перед пассажирами.

Цифры «МП»:

20 автобусов, 9 самосвалов, 6 тягачей — таков транспортный «состав» Автопарка №6.

Между Сергеем Автушенко и Сергеем Лемешко из ДРСУ-196 много схожего. Мало того, что тезки, так еще и стаж работы в дорожной организации у обоих одинаковый — по 13 лет на каждого.







Рабочее транспортное средство тоже одно на двоих: Сергеи — машинисты асфальтоукладчика.

Этот мощный красавец издали бросается в глаза внушительными габаритами. Хоть эта техника и пополнила машинный двор ДРСУ совсем недавно — в апреле — она уже успела не только «подлечить» местные дороги, но и улучшить состояние покрытия полотна других районов Могилевщины.

Сергей Автушенко и Сергей Лемешко работают в паре. Первый следит за автоматикой, второй управляет асфальтоукладчиком. Впрочем, машинисты с улыбкой замечают: для них поменяться обязанностями — не проблема. Справятся! Это точно, «асфальтобетонно»!

Алеся МУХАЧЕВА.