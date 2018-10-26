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В Жлобине в жилом доме взорвался бытовой газ, пострадали два человека
Фото Гомельского областного управления МЧС
27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине в жилом доме взорвался бытовой газ, пострадали два человека, сообщили БЕЛТА в МЧС.
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27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Жлобине в жилом доме взорвался бытовой газ, пострадали два человека, сообщили БЕЛТА в МЧС. Сообщение о запахе гари и газа в одном из...
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